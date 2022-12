Kunnen we internationale instroom van studenten gebruiken in de zorg en techniek en technologie? Zeker. Moeten we hier op onze kosten, in onze steden, in het Engels honderden Duitse studenten in de psychologie en economie opleiden? Onbeperkt? Studenten die elders niet door de selectie kwamen, hier komen studeren en na hun bachelor meteen weer vertrekken? Nee dus. Gerichte internationalisering, met een gedegen talentstrategie, is wat anders dan ‘laat maar waaien en we zien wel wie er komen’. Dat is de huidige strategie. Daar willen we vanaf. Al jaren.

Hatte van der Woude is Tweede Kamerlid namens de VVD

„Ik streef naar meer evenwicht tussen inkomende en uitgaande mobiliteit”, schreef minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, PvdA) in 2014. Inmiddels komen er in het hoger onderwijs meer dan vijf keer meer diplomastudenten het land in dan er weggaan, en is 40 procent van onze eerstejaars universitaire studenten afkomstig uit het buitenland. Internationalisering legt Nederland evenwel geen windeieren, niet alleen wat betreft de directe economische effecten van internationale studenten, maar ook in de compensatie van nationale tekorten, met name in bèta-techniek. Dit heeft een positieve doorwerking in het wetenschappelijk onderzoek.

Maar met zulke aantallen moeten we niet alleen oog hebben voor de positieve kanten van internationalisering, maar ook voor de problemen die gewone mensen dagelijks als gevolg ervan ondervinden. Zoals studenten die in steden geen plek meer kunnen vinden. Internationale studenten die in tenten slapen en vereenzamen. Huisjesmelkers die 800 euro per bed durven vragen omdat sommige internationals dat kunnen betalen. Studenten die geen kamer kunnen vinden in de Randstad en hun studiekeuze dan aanpassen op beschikbaarheid in hun regio. De onevenredige lasten voor de samenleving. De gigantische druk op gemeenten overal in het land. Een numerus fixus op ‘tekortstudies’ (die opleiden voor sectoren met tekorten) waar Nederlandse studenten buiten vallen, waarmee de toegankelijkheid van het hoger onderwijs onder druk staat.

Karikatuur

Helaas kiest een aantal bestuursvoorzitters van universiteiten en hogescholen ervoor om de inzet van de Kamer om hier richting aan te geven tot een karikatuur te maken. Zij reageren via diverse media op moties die vorige week in de Kamer zijn aangenomen, en die meer beheersing van internationalisering beogen ten opzichte van de huidige stuurloosheid. Zij kiezen er daarbij voor om elke verandering dan ook tegen te houden, omdat dat niet in het belang van hun instellingen en hun regio zou zijn. Daarbij hanteren ze de truc van de overdrijving: doe of ‘de Tweede Kamer’ zo ongeveer de grenzen dicht wil en ga daar dan tegen ageren.

Onnodig, want bijna niemand in de Kamer ontkent het belang van internationale kennis en uitwisseling via studenten en onderzoekers, voor ons innovatievermogen en aansluiting op de arbeidsmarkt. Er zijn goede redenen te bedenken waarom een instelling in hoge mate internationaal zou kunnen blijven. Bijvoorbeeld omdat die instelling de regionale economie uitstekend dient, omdat zij banen schept, omdat zij prachtige trajecten trekt zoals de Einsteintelescoop. Denk aan de Brightlands campussen, die zonder internationale inbreng onhaalbaar zijn. Daar kan allemaal over gesproken worden. Wat niet helpt, is als men de discussie compleet polariseert in de hoop dat die stopt of een instelling vooruitgang in het hele land gijzelt.

Het artikel De Tweede Kamer gaat te ruw om met internationale studenten op nrc.nl (6/12) is een voorlopig dieptepunt. Dat artikel, geschreven door de bestuursvoorzitters van onder andere de universiteiten van Groningen en Maastricht en de hogeschool Saxion, ging over een motie die oproept om onmiddellijk te stoppen met actief werven van internationale studenten van CDA en SP. Voor de duidelijkheid: de VVD stemde tegen. Niet omdat mijn partij voor actief werven is, maar omdat een dergelijke afspraak er al ligt tussen de minister en de instellingen – behoudens begrijpelijke uitzonderingen – en wij vinden dat de minister gehouden is te zorgen dat afspraken met hem worden nagekomen.

Tijdpad

Doen of Kamerleden ondoordacht uit de heup schieten, met „één rondje handopsteken”, doet geen recht aan mijn collega’s en aan de Kamer in het algemeen. Via andere media ageert de Universiteit Maastricht c.s. tegen een motie van de VVD om in 2023 instrumenten af te hebben om de instroom te remmen. Dat tijdpad strookt kennelijk niet met dat wat de bestuurders in hun hoofd hebben, namelijk dat we iets veranderen als Saturnus en Jupiter weer op een lijn staan. Hun waarschuwing tegen haast kan ik niet serieus nemen. Sinds 2018 strijden we nu voor een gedegen talentstrategie. Internationaal waar dat nuttig en nodig is, maar niet als standaardmodel. Daarom pleiten wij voor een snelle invoering van een wet, in ieder geval om de hoogste nood te adresseren. Instellingen vragen er zelf om.

Bestuurders van publiek bekostigde instellingen moeten het algemeen belang dienen en oog hebben voor de schaduwkanten van onbeheerste internationalisering die vele (jonge) mensen raken. En daar past ook bij dat je solidair bent met andere onderwijsinstellingen. Die vragen nu al jaren om wettelijk instrumenten die zij zelf kunnen inzetten om de instroom, die ook met een wervingsstop niet afneemt, te kunnen stoppen. Het is tijd voor maatwerk. Stop met karikaturen maken, polariseren en traineren en zorg dat we samen tot een constructieve oplossing komen.