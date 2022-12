OM eist twee celstraffen en zeven keer vrijspraak in Eindhovense terreurzaak

Zeven van de negen verdachten in de Eindhovense terreurzaak moeten worden vrijgesproken. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag geëist in de rechtbank, meldt persbureau ANP. De officier van justitie twijfelt of de verdachten echt van plan waren een aanslag te plegen, of slechts meeliepen met de twee mannen tegen wie het OM wel celstraffen eiste. Anders dan eerder gedacht, vormen de verdachten volgens het OM geen terreurorganisatie maar een „hechte vriendengroep”.

De negen mannen, tussen de 20 en 32 jaar oud, worden verdacht van het beramen van aanslagen. De celstraffen eist het OM tegen verdachten Marwan M. (27) en Mohammed G. (27), laat het ANP weten. Samen volgden zij schiettrainingen in Bulgarije. Verdachte M. zou 47 „gruwelijke IS-video’s op zijn telefoon” hebben gehad, en trainde volgens de officier van justitie „ter voorbereiding op de jihadistische strijd”. Tegen hem eist het OM vier jaar cel, tegen G. drie jaar.

De verdachten werden in september vorig jaar opgepakt. In een garagebox in de Eindhovense wijk Woensel-Noord zouden zij hebben gesproken over het doden van politici als Mark Rutte (VVD) en Geert Wilders (PVV), en over een aanslag op chipmachinebouwer ASML. Ook bekeken de mannen volgens het OM samen IS-filmpjes en instructievideo’s voor het maken van wapens. Het OM vermoedde toentertijd dat de mannen sympathiseerden met het gedachtengoed van terreurgroep IS. De Eindhovenaren zeiden zelf slechts „foute opmerkingen te hebben gemaakt in een jolige en grappende sfeer”. Nadat deskundigen oordeelden dat er geen sprake zou zijn van „ideologisch legitimeren van geweld”, kwamen de mannen in het voorjaar vrij. In maart doet de rechtbank uitspraak.

