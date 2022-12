Door de aanhoudende Russische aanvallen op Oekraïense stroomnetwerken valt de stroom af en aan uit in delen van het land. De hersteldiensten weten de stroomvoorziening net toe net aan op de been te houden . „Ik weet dat het veel geld is”, zei Zelensky, „maar een mogelijke stroomuitval kost nog meer”. De Franse president Emmanuel Macron was aanwezig op de conferentie, en benadrukte dat Rusland „terreur zaait” door gas- en elektriciteitscentrales aan te vallen.

Oekraïne heeft 800 miljoen euro aan extra noodhulp nodig om de winter door te komen. Dat zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dinsdag via een videoboodschap op een donatieconferentie voor Oekraïne in Parijs, aldus persbureau AFP. Met dat geld moet het (nood)stroomnetwerk van Oekraïne hersteld worden, aldus Zelensky.

Macron: akkoord over verwijderen zware wapens bij Oekraïense kerncentrale

Er is een akkoord bereikt over het verwijderen van zware wapens uit de kerncentrale van Zaporizja in Oekraïne. Dat kondigde de Franse president Emmanuel Macron dinsdag in Parijs aan, melden internationale persbureaus. De centrale, die zes kernreactoren telt, is op dit moment de grootste van Europa en is in handen van Rusland. „Ons doel is om Zaporizja te beschermen. De komende weken zullen cruciaal zijn”, aldus Macron.

Een officiële bevestiging van het akkoord vanuit Moskou blijft voorlopig nog uit. Het Kremlin heeft nog niet gereageerd op de woorden van Macron.

De aankondiging kwam dinsdag op een internationale conferentie die Macron in de Franse hoofdstad organiseert waar de wederopbouw van Oekraïne centraal staat. Tientallen wereldleiders en honderden Franse bedrijven nemen daaraan deel. Op de agenda staan onder meer het herstel van het energienet na Russische aanvallen op de Oekraïense infrastructuur en de toegang tot voedsel en water voor Oekraïense burgers.

Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar regelmatig van het beschieten van de kerncentrale in Zaporizja, een stad gelegen in het zuiden van Oekraïne. Beschietingen zouden herhaaldelijk vernielingen aanbrengen aan de faciliteiten. Die ontwikkelingen baart ook het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) zorgen. Het IAEA waarschuwt al maanden voor een nieuwe mogelijke nucleaire ramp in Zaporizja.

