Nigeriaanse leger vermoordde ‘duizenden’ kinderen vanwege verwantschap met terreurgroepen, stelt Reuters

Nigeriaanse regeringsmilitairen hebben de afgelopen jaren naar schatting duizenden kinderen van het leven beroofd in regio’s in Nigeria waar de strijd tegen islamitische terreurgroepen fel woedt. De kinderen werden — soms ten overstaan van hun ouders — doodgeschoten, gewurgd of vergiftigd omdat ze in aanraking waren gekomen met bijvoorbeeld de jihadistische organisatie Boko Haram en daarom terroristen zouden zijn of worden. Dat heeft persbureau Reuters dinsdag bekendgemaakt na eigen onderzoek.

Reuters hield interviews met 44 burgergetuigen met kennis van de kindermoorden. Ook sprak het persbureau met vijftien ingewijden: militairen, leden van lokale milities en gewapende bewakers, die de moorden naar eigen zeggen zagen gebeuren of zelf voltrokken. Reuters-journalisten deden onderzoek naar zes specifieke incidenten in het noordoosten van Nigeria, de meest recente in februari vorig jaar, waarbij Nigeriaanse militairen in totaal zeker zestig kinderen vermoordden.

Wraak

Moordende militairen zijn ervan overtuigd dat kinderen van jihadisten gedoemd zijn zelf ook jihadist te worden. Sommigen brachten kinderen om uit wraak. Anderen omdat ze in de veronderstelling verkeerden dat legercommandanten dat van hen verwachtten, als die voorafgaand aan contraterreurmissies in door terreurgroepen geplaagde dorpen zeiden dat ze „geen overlevenden” wensten.

Reuters sprak een Nigeriaanse militair die te kennen gaf: „Het zijn geen kinderen voor mij, ze zijn Boko Haram.” Hij verloor zelf een goede vriend door kogels van de terreurgroep. „Als ik ze tegenkom schiet ik ze niet dood: ik snijd hun kelen door. Daar geniet ik van.” Gewapende milities zetten kinderen vaak in om te vechten, informatie in te winnen of zelfs voor zelfmoordaanslagen.

Hoewel het Nigeriaanse leger de onderzoeksresultaten ontkent, stapelen de schrikverhalen zich op. Nog vorige week maakte Reuters na eigen onderzoek bekend dat het Nigeriaanse leger sinds 2013 systematisch en in het geheim abortussen laat uitvoeren bij vrouwen die zwanger zijn gemaakt — vaak door verkrachting — door jihadisten van Boko Haram. In 2015 stelde mensenrechtenorganisatie Amnesty International dat Nigeriaanse soldaten ruim 1.200 mensen onwettig executeerden.

