Niemand hoeft zijn „lekkere leventje” op te geven. Je mag ook nog naar Zuid-Frankrijk. „Misschien”, zegt Tweede Kamerlid Silvio Erkens van de VVD, „zelfs met een vlucht. Of met je elektrische auto.” Hij staat voor zo’n 35 VVD’ers, vorige week woensdag in de Amsterdamse Amstelkerk, om uit te leggen dat hun partij vóór ambitieuze klimaatplannen is. En hij denkt dat hij hen eerst gerust moet stellen. „Het gaat níét om strenge verplichtingen, daar zijn wij niet van.” Maar het zou „onverantwoord” zijn om te doen alsof er niks aan de hand is. „Wanneer was voor het laatst de Elfstedentocht? Weet iemand dat?”

Het is de derde aflevering van een serie bijeenkomsten die het VVD-clubje Liberaal Groen op verzoek van Erkens organiseert: Silvio on Tour, in alle provincies. En misschien is het zo dat veel VVD’ers zich zorgen maken over de klimaatmaatregelen en wat niet meer ‘mag’, maar in het zaaltje in Amsterdam begint niemand over vliegvakanties of vlees eten. En niemand doet alsof het wel meevalt met de klimaatverandering. Eén VVD’er zegt: „De wereld staat in brand.”

Bij het nieuws van dit jaar over de VVD en stikstof, of over de VVD en asiel, hoorde je vooral VVD’ers van Klassiek Liberaal: een groep met zo’n 150 leden die vinden dat het kabinet-Rutte IV links en woke is, en het veel liever hebben over ‘Kaag I’. Liberaal Groen, een ‘thematisch netwerk’ van de VVD, heeft zo’n duizend leden en dat je hen niet hoort, zegt voorzitter en softwareondernemer Bram Cool, komt doordat zij „geen boze mening hebben die lekker bekt”.

In de Amstelkerk zitten veel ondernemers en managers van eind veertig, begin vijftig. Er zijn vier JOVD’ers uit Amsterdam die vertellen dat de communicatieafdeling van de VVD hun had gevraagd om met zoveel mogelijk jongeren te komen, maar dat is niet gelukt. Zíj hebben vooral vragen voor Silvio Erkens, bijna alle anderen komen met oplossingen: kerncentrales, geothermie, aquathermie, waterstof. Of een andere inrichting van winkels, zoals iemand zag op het Google-kantoor in Dublin, waardoor je duurzame producten pakt. Erkens wil zoveel mogelijk ideeën horen: „Misschien voor een motie of Kamervraag, of het volgende verkiezingsprogramma.”

Andere Kamerleden van de VVD gaan ook de zaaltjes langs. De partij wil laten zien dat er naar leden wordt geluisterd, dat ze mogen meepraten, meedenken. In de Amstelkerk is er heel even ongemak als een raadslid uit Amstelveen de avond „érg technisch” noemt. „Het probleem is de overbevolking. Hebben jullie het daarover in Den Haag?” Maar hij begint niet over migratie en als hij zegt dat hij vier kinderen heeft, moet iedereen lachen.

Bij de borrel is er een man die tot verbijstering van anderen zijn kaastengel niet in chilisaus doopt, maar in mosterd. En die alleen tegen mij zegt dat hij lid is van GroenLinks, en actievoerder. Hij praat twee keer lang met Silvio Erkens over windmolens op zee.

