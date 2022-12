Na één nacht druppelen kon de Doornsche IJsclub de ‘combibaan’ openen

Jaaaaaaaaaaaaa. Joelend komen de bezoekers binnen. De hele nacht hebben vrijwilligers van de Doornsche IJsclub het asfalt van de skeelerbaan laagje voor laagje van druppels water voorzien en nu is het dinsdagochtend en staan vanaf acht uur de eerste schaatsers op een flinterdunne ijsvloer. „Heel mooi”, zegt Nils Wassenaar (53) uit Doorn. „Het ijs is kneiterhard en superglad.”

De chief technology officer van een bedrijf in vastgoeddata had zijn collega’s al gewaarschuwd dat hij vandaag „iets later” op kantoor zou verschijnen, want dit pleziertje wil hij zich niet ontzeggen. „Ik heb nagedacht over wat schaatsen op natuurijs zo leuk maakt, en ik denk dat het is: het gevoel dat je weer even kind bent.”

Vermoedelijk nergens vroeger dan hier in Doorn kon er deze week geschaatst worden. „Wij zijn heel vaak de eerste”, zegt voorzitter Auke Porte (75), gepensioneerd directeur in de gehandicaptenzorg. Hij is trots. „Dit is een feestelijke dag. Kijk eens hoe mooi de zon hier opkomt.” Het decor draagt bij aan de gemoedelijke sfeer. „We worden omringd door veel bomen en dat betekent dat wij heel weinig last hebben van de koude oostenwind.”

Auke Porte, voorzitter van de Doornsche IJsclub. Foto Bram Petraeus

De ijsclub wil een „familiebaan” zijn, met gescheiden banen voor debutanten, krabbelaars, hardrijders en kunstschaatsers. Schoolklassen mogen gratis naar binnen, vanochtend zijn honderdvijftig kinderen van basisschool De Wijngaard welkom. Porte: „Wij vinden het belangrijk om kinderen kennis te laten maken met schaatsen, zeker in een tijd waarin het niet meer zo koud wordt. Kijk toch eens hoe die kinderen hun tas met schaatsen nog maar nauwelijks kunnen dragen. Dit is fantastisch, daar geniet ik van.”

Skeeleren

Combibanen zoals in Doorn hebben de toekomst; banen waar je in de zomer kunt skeeleren en skaten en die bij vorst als ijsbaan worden gebruikt. „We beleven milde winters en daarom moeten we zo efficiënt mogelijk met vorst omgaan”, zegt voorzitter Ger Beernink van de sectie natuurijs van de nationale schaatsbond KNSB. Op een combibaan kan na een enkele dag vorst al worden geschaatst – op een hypermoderne baan in Winterswijk werd dinsdagochtend in alle vroegte zelfs al het werelduurrecord schaatsen op natuurijs verbroken, door marathonschaatser Bart Vreugdenhil, die 36,717 kilometer aflegde. „We doen onderzoek naar welke banen in Nederland als combi-baan kunnen worden ingericht”, zegt KNSB-bestuurder Beernink.

De gebruikelijke natuurijsbanen hebben een langere vorstperiode nodig voordat ze open kunnen, en die tijd is ijsverenigingen door de klimaatverandering steeds minder vaak gegund. Voor deze categorie banen stelt de KNSB een „handboek” samen met tips om uit de kosten te komen. „Bijvoorbeeld door het organiseren van dagmarkten en festivals gedurende de rest van het jaar”, zegt Beernink. De schaatsbond biedt de helpende hand bij het aanvragen van vergunningen daarvoor. „Dat is soms lastig, omdat de ijsbanen vaak bij natuurgebieden liggen.”

‘Heerlijk’

Hoezeer de Nederlanders snakken naar ijs, blijkt in Doorn. Binnen enkele uren staan er honderden schaatsers op de schaats. Remco Bakker (38) uit Boven-Leeuwen is met zijn vader komen schaatsen. „Heerlijk.” Ook Willemijn Rijnsburger (56) uit Utrecht is vroeg opgestaan. „Het liefst schaats ik echt in de natuur, in de Weerribben of zo, maar dit is ook al mooi.”

De ‘combibaan’, waar in andere seizoenen wordt geskeelerd, werd dertig jaar geleden aangelegd. Foto Bram Petraeus

Vroeg in de winter is het wel; ze kan zich niet herinneren ooit eerder vóór haar verjaardag, morgen, te hebben geschaatst. Na een uurtje keert ze verhit terug naar de kant. „Mooi zwart ijs”, concludeert ze. „Fantastisch opgevroren.” Als de vorst wil aanhouden, kan ze binnenkort misschien schaatsen op de Molenpolder bij Utrecht. „Ik twijfel erg of dat gaat lukken, gezien de voorspellingen.” Het KNMI spreekt voor de komende dagen van „rustig en koud winterweer” met ’s nachts lichte tot matige vorst. Op ondiep water kan donderdag wellicht worden geschaatst, verwachten deskundigen. Maar het KNMI voorspelt „vanaf zondag wisselvallig en een overgang naar vrij zacht weer”.

Secuur werkje

Op de combibaan in Doorn, ruim dertig jaar geleden aangelegd bij het 1.100-jarig bestaan van Doorn, kan de komende dagen hoe dan ook nog worden gegleden, dankzij het één centimeter dikke ijs, in lagen aangebracht door dweilauto’s gevuld met een slordige veertigduizend liter grondwater. Een heel secuur werkje, stelt ijsmeester Theo Schippers (77), gepensioneerd aannemer. „Je moet er gevoel voor hebben. Je moet het water echt dun aanbrengen. Je moet het zien, je moet het voelen. Dan gaat het vanzelf. Ach, ik doe het al veertig jaar. Ik heb het in de vingers.” Aan het einde van de dag gaan de vrijwilligers de baan borstelen. En daarna weer dweilen met waterdruppels. „Dat is de clou, feitelijk.”

In de kantine warmen de bezoekers zich aan koffie en chocolademelk. Riet Bakhuizen (83), al dertig jaar vrijwilliger, staat achter de bar, en haar man Dick (84), voormalig timmerman, bemant de EHBO-post. Erg druk is het nog niet, vertelt hij happend in een meegenomen boterham. „Ik heb weleens vier gebroken polsen op één dag gehad. Maar de laatste jaren heb ik weinig gewonden.”