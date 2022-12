Mogelijk tekort aan medicijnen door faillissement InnoGenerics

InnoGenerics, een grote Nederlandse geneesmiddelenfabrikant, is failliet verklaard. Dat heeft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, D66) dinsdag in een brief aan de Kamer laten weten. Het faillissement kan volgens hem gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van geneesmiddelen.

De medicijnfabrikant produceert en verpakt patentvrije geneesmiddelen in tabletvorm, in opdracht van meerdere handelsvergunninghouders. Dat zijn bedrijven die geneesmiddelen op de markt brengen. InnoGenerics maakt onder meer medicijnen tegen jicht, depressie, hart- en vaatziekten, epilepsie en suikerziekte.

In de meeste gevallen van de geneesmiddelen die de fabriek produceert is er voorlopig nog voldoende voorraad of zijn er vervangen de geneesmiddelen beschikbaar, aldus minister Kuipers. Maar er kan volgens hem niet worden uitgesloten dat er binnen enkele maanden voor sommige geneesmiddelen alsnog tekorten kunnen ontstaan.

Als dit gebeurt kan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toestemming verlenen om medicijnen te importeren uit het buitenland. Dit gaat via een zogeheten ‘tekortenbesluit’. Met zo’n besluit mogen groothandels en apothekers een vergelijkbaar geneesmiddel uit andere lidstaten halen, zonder dat ze van tevoren toestemming aan de IGJ hoeven te vragen.

De handelsvergunninghouders moeten intussen volgens Kuipers op zoek naar een andere fabrikant voor de productie van de geneesmiddelen. Die moet dan wel voldoen aan alle kwaliteitseisen.

Overname

De medicijnfabriek was oorspronkelijk in handen van de Indiase medicijnmaker Aurobindo, maar die liet in 2019 weten geen mogelijkheid meer te zien om de fabriek in Leiden op rendabele wijze open te kunnen houden. Met overheidssteun bleef de medicijnfabriek open.

Begin oktober van dit jaar werd er weer bij de overheid aangeklopt om het bedrijf staande te houden, laat minister Kuipers weten in de brief aan de Kamer. „Geen enkele van de betrokken partijen bleek bereid om - gezamenlijk of alleen - extra te investeren. De ministeries van VWS en EZK hebben ook begrepen dat gesprekken over een eventuele overname van InnoGenerics niet tot resultaat hebben geleid.”