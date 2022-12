Messi was niet te stoppen en mag op voor zijn grote finale

De kleine meester stond weer op, en beter was hij nog niet dit WK. Lionel Messi (35) leidde het Argentijnse elftal dinsdagavond in de halve finale van het WK in Qatar met een doelpunt en een assist langs Kroatië: 3-0. Messi kan zondag in de eindstrijd tegen de winnaar van Frankrijk - Marokko de enige nog ontbrekende hoofdprijs op zijn erelijst winnen. „Messi, Messi, Messi”, scandeerden tienduizenden Argentijnen op de tribunes in Qatar.

Messi staat zeker niet alleen in zijn missie om de wereldbeker te veroveren. Na vier mislukte pogingen in Duitsland, Zuid-Afrika, Brazilië en Rusland vecht hij in Qatar voor zijn laatste kans. Bondscoach Lionel Scaloni is al vier jaar bezig om het ideale elftal rond de superster te bouwen. Messi is de spil van een ploeg met keeper Emiliano Martínez en negen voetballers die hun ster willen laten stralen. Na een valse start tegen Saoedi-Arabië (2-1 verlies) groeide de ploeg langzaam in het toernooi.

Argentinië bereikte via Australië (2-1 winst) de kwartfinales waarin het in een vechtwedstrijd, na strafschoppen, van Nederland won. Dat duel gaf Messi en zijn team een extra impuls in aanloop naar de halve finale tegen Kroatië - de vice-wereldkampioen van 2018, die Argentinië vier jaar geleden met 3-0 had vernederd. Dat was een van de pijnlijkste nederlagen van Argentinië op een WK. Messi heeft zich niet vaak zo vernederd gevoeld als destijds.

88.966 toeschouwers

Plaats en tijd waren nu totaal anders. Het Lusail Iconic-stadion, dinsdagavond, in de nieuw gebouwde ‘WK-stad’. De eerste halve finale van het WK trok 88.966 toeschouwers. Argentinië tegen Kroatië was ook Messi tegen Luka Modric (37). Twee fantastische spelmakers die in Qatar strijden voor hun laatste kans om wereldkampioen te worden. Voor Messi bijna een must, van Modric werd het veel minder verwacht gezien de status van zijn land op het wereldwijde voetbaltoneel.

Na een stroperig begin van de wedstrijd, waarin beide ploegen elkaar weinig ruimte gunden, brak Messi het duel in de 34ste minuut eigenhandig open. Uitgerekend Modric stond met balverlies aan de basis van de eerste goede aanval van Argentinië. Enzo Fernández zette met een splijtende pass Julián Álvarez vrij voor doelman Dominik Livakovic, die de jonge Argentijnse spits neerhaalde. Strafschop.

Messi ramde vanaf elf meter bijna een perfecte penalty binnen. Met links schoot hij hard en hoog raak. ‘De vlo’ vierde zijn vijfde doelpunt van dit WK met de uitzinnige Argentijnse aanhang op de tribunes, die in allerlei liedjes hem voortdurend liefkozend bezingen. De liefde van Messi is wederzijds. Hij wil niets liever dan zondag in hetzelfde stadion samen met zijn volk de derde wereldtitel van La Albiceleste vieren.

Argentinië nam vijf minuten na het openingsdoelpunt afstand van Kroatië via Álvarez. Het maatje van Messi, die samen met hem een tweemansaanval vormt, kreeg de bal in de kluts mee en maakte in de 39ste minuut de 2-0. Messi sloot zijn 22-jarige ploeggenoot in de armen. De andere acht Argentijnse voetballers vierden het feestje van de twee aanvallers mee. Het ging veel soepeler dan bondscoach Lionel Scaloni vooraf had ingeschat.

Meest waardevolle speler

Messi speelde tot dusver zijn beste wedstrijd in Qatar. De nummer 10 wierp zich op als de ware leider van het elftal dat Scaloni om hem heen bouwde. Messi maakte in zijn 25ste duel op een WK – een record dat hij nu deelt met de Duitser Lothar Matthäus – ouderwetse dribbels, speelde met steekpassjes ploeggenoten vrij en scoorde voor de 28ste keer uit een strafschop voor Argentinië. Het was zijn elfde treffer op een WK.

Messi bekroonde een uitstekend optreden met een assist nadat hij de Kroaat Josko Gvardiol in de 69ste minuut aan de rechterkant van het veld had gedold. Hij schoof de bal in de schoenen van Álvarez, die zijn tweede van de avond maakte. Met de assist en zijn doelpunt liet Messi nog eens zien dat hij niet alleen op papier de man is om wie alles draait bij Argentinië.

Messi maakte tijdens dit WK niet alleen de meeste doelpunten, maar schoot ook het vaakst op doel, creëerde de meeste kansen en is als het gaat om goals en assists (vijf en drie) de meest waardevolle speler van Argentinië. De cijfers van Modric steken daar schril bij af. De nummer 10 van Kroatië staat na vijf duels op nul doelpunten en nul assists. Hij mag zaterdag in het Khalifa-stadion spelen om de derde plaats. Een troostprijs waarmee Messi geen genoegen zou nemen.

Messi gaat zondag op voor zijn tweede WK-finale. Acht jaar geleden verloor hij de eindstrijd in Rio de Janeiro tegen Duitsland. De komende dagen zullen er nog talloze Argentijnse fans vanuit de hele wereld naar Qatar reizen om Messi te begeleiden tijdens zijn last dance. Volgens de liedjes die de Argentijnse supporters zingen kijkt Maradona, wereldkampioen in 1986, vanuit de hemel mee.