Herwaardering komt vaak (net) te laat voor gebouwen uit de ‘Post ’65-generatie’. Dat bleek andermaal uit het inspirerende artikel in de Rotterdambijlage van NRC (26/11) over deze „moderne monumenten”. ‘Je ziet pas als je het door hebt’ geldt voor veel brutalistische architectuur.

Zelf fietste ik jarenlang gedachteloos aan het kantoorgebouw de Blakeburg (aan de Blaak) voorbij – misschien onbewust wat harder trappend door altijd winderig Rotterdam. Het is inderdaad een mooi voorbeeld van polderbrutalisme. Was het ooit not done om in bewonderende termen over brutalisme te spreken, tegenwoordig zie je dat deze architectuurstroming steeds meer waardering oogst. Er is zelfs een Instagram-account Keep Rotterdam Ugly dat pleit voor behoud van de lelijke eendjes van de stad.

De documentaire Robin Hood Gardens, te zien tijdens het afgelopen Architecture Film Festival Rotterdam, maakt nog eens duidelijk welke heftige reacties brutalisme kan uitlokken. Het project Robin Hood Gardens in Londen, van Alison en Peter Smithson uit 1972, kan worden gezien als een mislukking (volgens aardig wat Londenaren) of juist als briljante toevoeging aan de stad (in de ogen van veel architecten). Het gebouw is een klassieker in het architectuuronderwijs, maar desondanks ging de sloopkogel er in 2017 onherroepelijk in, mét goedkeuring van de stad. Het betonnen geveldeel werd vervolgens aangekocht door het gerenommeerde (en door de overheid ondersteunde) Victoria & Albert Museum. Na deze status-upgrade tot ‘museumstuk’ werd het geveldeel dwars door Europa vervoerd om te worden opgebouwd in Venetië, waar het een ereplek kreeg op de Biënnale.

Bij de Blakeburg zie ik zoiets bizars niet gebeuren, maar de documentaire drukt onze haat-liefde-verhouding met brutalistische gebouwen goed uit. De film kan ook als waarschuwing worden gezien dat we veel en veel voorzichtiger moeten zijn met sloop. En dan niet alleen omdat wat vandaag lelijk is morgen als mooi kan worden beschouwd, maar zeker ook in verband met een niet in het artikel genoemd aspect: de milieuschade die sloop oplevert.

Steen des aanstoots

Zoals bekend zijn de meeste brutalistische gebouwen van beton, een van de meest vervuilende bouwmaterialen. In Duitsland, waar ik als architect veel werk en ook lesgeef aan een nieuwe generatie architecten, is het debat over behoud van dit soort gebouwen activistischer van toon. Architecten, ontwerpers maar ook opdrachtgevers en politici houden zich er meer bezig met de vraag hoe de bouw, verantwoordelijk voor 40 procent van de CO 2 -uitstoot, kan worden omgevormd. De beweging die in Duitsland de pakkende naam ‘Bauwende’ kreeg, zal voor de bouwsector net zo’n impact hebben als de Wende waarnaar die is vernoemd.

Illustratief is het Staudenhof in Potsdam, een groot Plattenbau-complex in het centrum dat voor veel mensen een steen des aanstoots is. Het publieke debat gaat niet over schoonheid of lelijkheid, maar concentreert zich op het waarom: hoe kun je in deze tijd een groot aantal kubieke meters beton weghalen om er evenveel kubieke meters beton voor terug te bouwen? Wanneer de helft van de aan de aarde onttrokken materialen wordt gebruikt in de bouw, met ook nog eens een grote afvalstroom tot gevolg, moet er iets veranderen.

In mijn ogen zouden we ook in Nederland altijd eerst moeten onderzoeken hoe we brutalistische betonnen kisten kunnen hergebruiken, transformeren of ‘optoppen’, er verdiepingen bovenop plaatsen. Helemaal niet meer bouwen is niet realistisch, maar stoppen met onnodig bouwen lijkt me een bereikbare eerste stap. Dus waarom onderzoeken we niet eerst alle mogelijkheden waarop we gedateerde gebouwen kunnen behouden? Pas als het echt niet anders kan, dan kan sloop volgen. Het zou wel goed zijn om als er dan gesloopt wordt strenge(re) voorwaarden te stellen aan de compensatie van de uitstoot als er op dezelfde plek nieuw wordt gebouwd.

Jarenzeventigarchitectuur

Als we hergebruik stimuleren, zal de CO 2 -uitstoot flink verminderen – en dat willen we, het doel in het Nederlandse klimaatbeleid is een reductie van 95 procent van de uitstoot door bouw in 2050 ten opzichte van 1990. Daarvoor is wel nodig dat de regels ook versoepelen en de stad een hogere bebouwingsdichtheid toestaat. Op die manier kun je in plaats van slopen een woontoren bovenop een bestaand gebouw plaatsen, zie bijvoorbeeld de transformatie van het oude postkantoor aan de Coolsingel tot Post. Iedereen profiteert van zo’n aanpak: de ontwikkelaar krijgt veel meer vierkante meters voor zijn geld, het levert woningen op voor mensen die graag in de stad willen blijven maar dat nu niet kunnen omdat er te weinig aanbod is, en een karakteristiek gebouw blijft behouden.

Slagen we erin de Blakeburg te sparen, dan heeft dat vele voordelen; het is goed voor het milieu, architectuurgidsen in Rotterdam kunnen nog steeds voorbeelden van jarenzeventigarchitectuur laten zien, want dat deel van onze architectuurgeschiedenis is niet volledig van de kaart geveegd. Het is ook een manier om lastige vragen van toekomstige generaties vermijden over hoe we destijds zo dom konden zijn om zoveel beton niet te hergebruiken.

