Gratis tampons en maandverband voor mensen met lage inkomens is een prachtig initiatief. Maar als we gratis duurzame menstruatieproducten uit zouden delen, pakken we in één keer twee ethische problemen aan. De Tweede Kamer besloot recent dat mensen met lage inkomens gratis menstruatieproducten moeten krijgen. Menstruatiearmoede, zoals dat heet, staat ook in andere Europese landen op de agenda. Eerder dit jaar werd Schotland het eerste land ter wereld dat besloot om menstruatieproducten gratis te maken, voor iedereen die het nodig heeft. Sommigen willen zelfs nog een stapje verder gaan en menstruatieproducten gratis maken voor iedereen die menstrueert.

Rosalie Waelen is ethicus en promoveert aan de afdeling wijsbegeert van de Universiteit Twente.

Armoede is echter niet het enige ethische probleem rond menstruatieproducten. Steeds meer milieuactivisten wijzen op de hoeveelheid afval die menstruatieproducten opleveren. Gemiddeld zou een vrouw tijdens haar leven zo’n 10.000 tampons of maandverbanden weggooien.

Verschillende opties

Vraag en aanbod voor duurzamere menstruatieproducten zijn in de laatste jaren snel gestegen. Wie duurzamere menstruatieproducten zoekt kan kiezen uit verschillende opties: cups, wasbaar maandverband, of speciaal ondergoed (period panties). Cups vangen het menstruatiebloed op en zijn vergelijkbaar met een tampon. Een menstruatiecup zou zo’n vijf tot 15 jaar meegaan. Wasbaar maandverband en period panties gaan vijf tot tien jaar mee.

Lees ook: Het dubbele taboe van menstruatie-armoede: geen geld voor tampons

Er is nog meer onderzoek naar de precieze ecologische impact van deze duurzame menstruatieproducten nodig. Maar reeds bestaande onderzoeken lijken te beamen dat deze producten inderdaad een stuk duurzamer zijn dan ouderwetse tampons en inlegkruisjes. Volgens milieucentraal.nl kun je wasbare maandverbanden en period panties vergelijken met wasbare luiers. En wasbare luiers zijn duurzamer – wassen en productie meegerekend. Een groep Britse onderzoekers stelde bovendien vast dat cups, wanneer ze voor tien jaar gebruikt worden, tussen de 0,4 en 6 procent vormen van het afval dat tien jaar aan tampons en maandverbanden oplevert.

Stuk duurder

Naast duurzamer, zijn cups en wasbare maandverbanden ook een stuk voordeliger. Op de lange termijn tenminste. Deze producten zijn weliswaar een stuk duurder om aan te schaffen, maar besparen de gebruiker (óf de overheid) op de lange termijn enorm veel geld. Volgens het eerdergenoemde Britse onderzoek kost een cup slechts 5 tot 7 procent van de kosten van tien jaar lang aan wegwerpbare tampons en maandverbanden.

In het voorstel dat werd goedgekeurd door de Tweede Kamer stond dat menstruatieproducten niet alleen gratis, maar ook laagdrempelig beschikbaar gesteld moeten worden. Eens in de tien jaar een cup of wasbaar maandverband ontvangen lijkt mij een stuk laagdrempeliger dan maandelijks menstruatieproducten bij de voedselbank te halen. En wanneer je tieners op de middelbare school een cup en period panties geeft, hoeven ze tot aan hun eerste baan geen wegwerpartikelen te kopen.

Kortom, ik moedig het van harte aan dat de overheid tampons en maandverband gratis beschikbaar wil maken voor lage inkomens. Maar ik vraag me af: waarom niet ook duurzame menstruatieproducten uitdelen bij de voedselbank? Dat is beter voor het milieu, laagdrempeliger én voordeliger.