Kabinet houdt vast aan 19 december voor excuses slavernijverleden

Het kabinet is niet bereid de datum van de excuses voor het slavernijverleden te verplaatsen van 19 december naar 1 juli 2023, 150 jaar na het stoppen van de slavernij. Dat zeiden meerdere gesprekspartners van het kabinet na het tweede overleg in het Catshuis over de excuses dinsdag.

Na afloop werd er in de vrieskou ontstemd gereageerd op de houding van het kabinet. „Ik kom tot de conclusie dat ze eigenlijk niets willen doen voor de doelgroep”, zegt Glenn Codfried van Radio Mart. Dat Amsterdamse radiostation is een van de initiatiefnemers van een kort geding, dat donderdag voor de rechter komt, om 19 december als datum van de excuses van tafel te krijgen. Codfried hekelt vooral het gebrek aan overleg met nazaten en belangengroepen over de excuusdatum en herstelmaatregelen.

Joancy Breeveld, de advocaat die het kort geding voorbereidt, zei dat het nu aan de rechter is om te beslissen of de excuses door zullen gaan – ook al heeft het kabinet nog niet officieel bevestigd wat het gaat zeggen maandag. Ze zal proberen te bewijzen dat de voorbereiding van de excuses „onzorgvuldig” is gegaan, en „schadelijk is voor de nazaten”.

Teleurstelling

Het is een teleurstellende afloop voor het kabinet, dat had gehoopt de belangengroepen en nazaten achter de datum van 19 december te krijgen. Zeker omdat de gesprekspartners van het kabinet bij de vorige sessie in het Catshuis, vorige week donderdag, hoopvol naar buiten kwamen. Mercedes Zandwijken, oprichter van de Keti Koti Dialoog Tafel, voelde zich toen „voor ’t eerst echt gehoord”. Het kabinet had beloofd in gesprek te gaan over de invulling van 19 december, en een bewindspersoon naar Suriname te sturen – later bleek dat minister Sigrid Kaag – om de plooien glad te strijken.

Er kwam eind november veel kritiek op het kabinet, toen uitlekte dat op 19 december excuses zouden worden gemaakt. Premier Mark Rutte zou de excuses aanbieden in Nederland, waarna zeven ministers zouden afreizen naar de Caribische eilanden en Suriname om het kabinetsbesluit daar toe te lichten. Daarnaast zou er een fonds van 200 miljoen komen voor bewustwording en kwam er 27 miljoen euro voor een slavernijmuseum.

Het plan leidde tot verwarring. Het was niet gecommuniceerd via de officiële kanalen. Suriname liet weten niks gehoord te hebben. Belangengroepen in binnen- en buitenland waren niet betrokken bij de excuustekst.

Een gesprek in het Catshuis moest iedereen op één lijn krijgen. Maar dat dat werd gepland op 8 december leidde tot woede, omdat de Surinaamse Decembermoorden dan worden herdacht. Daarom werd een tweede gesprek gepland voor degenen die er om die reden eerst niet bij waren. Dat werd voorgezeten door Kaag omdat Rutte andere verplichtingen had.

Kaag sprak na afloop van „intensieve, maar waardevolle” gesprekken. Ze bevestigde dat op 19 december „een betekenisvol moment” zal plaatsvinden. En dat er „de komende dagen nog veel gaat gebeuren”.

Vooralsnog lijken de excuses door te gaan. Het kabinet heeft haast. Er is angst dat er na de Provinciale Statenverkiezingen mogelijk geen politiek draagvlak meer is voor de excuses. Een andere reden, klinkt het uit de coalitie, is vrees dat naarmate de discussie langer duurt, de excuses verder raken gepolitiseerd.