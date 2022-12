Kabinet compenseert ouders toch wel voor stijgende kinderopvangkosten

Het kabinet verhoogt de kinderopvangtoeslag in 2023 om ouders te compenseren voor de stijgende kosten van kinderopvangbedrijven. Dat schrijft minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CDA) dinsdag aan de Tweede Kamer. Eerder zei de minister dat ze pas in het voorjaar wilde kijken of en hoe ouders gecompenseerd kunnen worden voor de kostenstijging.

De kosten van de extra steun voor ouders worden geraamd op 56 miljoen euro, die nog bovenop de eerder vrijgemaakte 225 miljoen euro komen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ging er eerder van uit dat de inflatie 5,2 procent zou zijn, op basis van cijfers van het Centraal Planbureau van maart. Die schatting bleek te laag, in werkelijkheid is de inflatie in 2022 meer dan 10 procent. SZW ging er eerder vanuit dat de stijging van de kinderopvangkosten hoger wordt dan de inflatie, door energie- en personeelskosten.

Groot voordeel voor grootverdieners

Het kabinet wil vanaf 2025 af van het gesteggel met het kinderopvangtoeslagensysteem. Dan krijgen alle werkende ouders 96 procent van de kosten voor de kinderopvang vergoed. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau kan die ‘bijna gratis’ kinderopvang echter slecht uitpakken voor gezinnen met lagere inkomens.

Momenteel is er een aflopende subsidie: naarmate ouders minder verdienen krijgen ze een groter percentage van de kinderopvangkosten vergoed. Wanneer ouders gezamenlijk ruim boven de ton verdienen, wordt een derde van de prijs gecompenseerd. Wie het minst te besteden heeft, krijgt in het huidige stelsel 95 procent vergoed. Dat wil het kabinet gelijktrekken in 2025, om de kansengelijkheid te vergroten én een einde te maken aan het ingewikkelde toeslagensysteem dat tot de Toeslagenaffaire heeft geleid. In feite krijgen de hoogste inkomens daarmee een groter voordeel dan de lagere inkomens.

