José Teunissen nieuwe opleidingsmanager Amfi

José Teunissen (63) wordt per 1 maart de nieuwe opleidingsmanager van Amsterdam Fashion Institute (Amfi), onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam. Dat heeft de opleiding dinsdag met een persbericht bekendgemaakt.

Teunissen is nu decaan van de School of Design and Technology aan het College of Fashion van de University of the Arts in Londen. Ook geeft ze daar les in modetheorie. Daarvoor was ze lange tijd lector Modevormgeving aan ArtEZ, de hogeschool in Arnhem.

AMFI heeft een lastige periode achter de rug. Studenten van de mode-opleiding eisten in mei 2021 dat de toenmalige directeur en de hoofddocent van de mode-opleiding zouden vertrekken. Die eis kwam na de publicatie van een artikel in NRC en Het Parool over voormalig Amfi-student Martijn N., die door tientallen mannen beschuldigd werd van seksueel geweld. Oud-studenten verklaarden destijds dat docenten van het gedrag op de hoogte waren, maar N. hem niettemin bleven uitnodigen als examinator.

De studenten gaven aan dat zij de behandeling door docenten achteraf als emotionele mishandeling hebben ervaren en nog altijd last hebben van psychische en medische klachten als gevolg hiervan. Een onafhankelijk onderzoeksbureau concludeerde een paar maanden later dat Amfi „een sociaal onveilige tot zeer onveilige” organisatie was. Een half jaar na de verschijning van het rapport stapte de directeur op.

Teunissen volgt in maart interim-directeur Louise ter Kuile op, die de opleiding vanaf januari 2022 leidde. Volgens het persbericht ziet Teunisse het als haar taak of verder te bouwen aan Amfi als „een prettige en sociaal veilige plek, waarin studenten en medewerkers zich welkom, gewaardeerd, gezien en gehoord voelen”.