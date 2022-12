Jong bedrijf Keplerfilm waagt zich aan kinderkerstspektakel

Tweemansclub Keplerfilm, die in 2016 het licht zag, heeft geen tijd verspild om hun visitekaartje af te geven: hun eerste drie speelfilms vielen op door grote, actuele thema’s op een toegankelijke manier voor het voetlicht te brengen. In de prijzenkast staan inmiddels een Gouden Kalf, een Gouden Roos en een regieprijs van het prestigieuze Tribeca Filmfestival in New York.

Derk-Jan Warrink (37) en Koji Nelissen (41) leerden elkaar kennen op de Filmacademie. Zij maakten allebei hun vlieguren bij gevestigde productiehuizen voordat ze op eigen benen durfden te staan: Warrink bij Lemming Film, Nelissen bij Millstreet en Johan Nijenhuis. De naam Keplerfilm verzon het tweetal tijdens een beschonken nacht in de kroeg. „De astronoom Johannes Kepler bracht in de zeventiende eeuw alle nieuwe sterren in kaart. Dat proberen wij ook te doen, alleen op kleinere schaal”, legt Warrink uit.

Hun eerste speelfilm, het magisch-realistische Buladó, opende in 2020 het Nederlands Filmfestival, won het Gouden Kalf voor beste film en schopte het tot Oscarinzending. Regisseur Eché Janga en coscenarist Esther Duysker lieten zich voor hun spirituele coming-of-agedrama dat zich op Curaçao afspeelt losjes inspireren door de overgeleverde verhalen van tot slaaf gemaakten die wegvluchtten uit de zoutmijnen.

De film werd geprezen als een geslaagde exponent van een nieuwe, diverse generatie makers. „We vonden het bizar dat er nog geen film in het Papiaments gesproken was, dat gaat over de folklore en rituelen op het eiland”, vertelt Warrink. „Die verhalen zijn óók onderdeel van de Nederlandse cultuur en verdienen het om verteld te worden.”

Carte blanche

Eenzelfde enthousiaste ontvangst kreeg in 2021 de sciencefiction-jeugdfilm Captain Nova, over een meisje dat terugreist in de tijd om de wereld van een milieuramp te redden. De film won alle grote prijzen op festival Cinekid, maar kreeg geen kans in de bioscopen; daags na de première begin december sloten alle bioscopen vanwege de laatste grote lockdown. Ook voor dit ambitieuze project kregen regisseur Maurice Trouwborst en co-scenarist Lotte Tabbers carte blanche. „Als er één onderwerp is dat jongeren bezighoudt, is het klimaatverandering en de gevolgen daarvan”, legt Warrink uit. „Maar je moet het niet saai of belerend brengen. We wilden de boodschap verpakken in een spannend verhaal.”

De pijn van minimale bioscoopcijfers werd verlicht door een verkoop aan Netflix, waarmee Captain Nova alsnog een potentieel miljoenenpubliek bereikte. Ook derde speelfilm Pink Moon, over een vader die uit het leven wil stappen, werd geprezen om het eigentijdse, filosofische thema en het vermijden van plat melodrama.

Familiefilm Hotel Sinestra, die deze week in de bioscopen uitgaat, is de meest conventionele productie van Keplerfilm tot nu toe. De komedie (kosten: 3,5 miljoen euro) gaat over een meisje (Bobbie Mulder) dat in een hotel in de sneeuw haar ouders weg wenst en haar zin krijgt. Het is de eerste grote publieksfilm van Aanmodderfakker-regisseur Michiel ten Horn.

Pannekoekengevecht

„Het kan heel goed uitpakken als je een uitgesproken, meer artistieke regisseur met een duidelijke eigen signatuur op een groter, toegankelijker project zet”, denkt Warrink. „Je ziet dat nu ook in Amerika steeds vaker gebeuren, bij superheldenstudio Marvel bijvoorbeeld.”

Het verdwijnen van de ouders in Hotel Sinestra leidt tot scènes die vooral jonge kijkers aanspreken: een uitbundige race met schoonmaaktrolleys door de lege gangen, een ouderwets pannenkoekengevecht onder een wankelende kerstboom. Maar uiteindelijk heeft de afwezigheid van ouders ook z’n nadelen, want wie repareert de stroom als deze uitvalt of zorgt voor eten als de voorraadkast leegraakt?

Onder de aanstekelijke kolder zit toch een serieuze eigentijdse boodschap. „Veel kinderen worden vooral klaargestoomd om snel ouder te worden”, legt Warrink uit. „Hotel Sinestra is een pleidooi om vooral de tijd te nemen om kind te mogen zijn: durf risico te nemen, durf te spelen, durf te ontdekken.”

Familiefilm Hotel Sinestra Regie: Michiel ten Horn. Met: Bobbie Mulder, Elise Schaap, Jeroen Spitzenberger. Lengte: 85 min. ●●●●●

Toeslagenaffaire: the movie

Producent Keplerfilm en regisseur Stijn Bouma werken aan een speelfilm over de Toeslagenaffaire. Bouma maakte eerder de veelgeprezen NPO-documentaire Alleen tegen de staat, waarin vijf gedupeerde ouders hun verhaal doen. De regisseur ontwikkelt nu de film Oostvaarders, over een vrouw die door de schulden die zij als gedupeerde opbouwde de grip op haar leven volledig verliest. Haar tegenspeler is een sociaal rechercheur die tot het uiterste gaat om de vermeende fraude van toeslagenouders aan te tonen. Bouma schrijft het script samen met scenarist Roelof Jan Minneboo. De opnames zouden medio 2023 van start moeten gaan. Naast een speelfilm zijn er ook twee series in voorbereiding over de Toeslagenaffaire. Scenarist Frank Ketelaar ontwikkelt een vierdelige dramaserie. Videoland een serie die de affaire belicht door de ogen van een advocaat die een groep ouders bijstaat.

