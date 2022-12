Iedereen helpt met het verwijderen van de Russische propaganda

Ook een Oekraïense brandweerman helpt in de wederopbouw van de stad en verwijdert een Russische poster van een van de billboards. Sommige reclameborden in Cherson verwezen naar de Tweede Wereldoorlog, maar ook naar de door het Kremlin georkestreerde referenda die in september in vier regio’s van Oekraïne werden gehouden. Foto Bernat Armangue / AP