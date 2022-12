Hoe justitie er niet in slaagde de familie van kroongetuige Nabil B. te beschermen

Volgens de Nederlandse overheid zijn kroongetuigen onmisbaar om de georganiseerde misdaad tegen te gaan. Maar zij blijkt de veiligheid van deze getuigen en hun omgeving vaak niet te kunnen waarborgen, ziet justitieredacteur Jan Meeus. Hij ontdekte dat de veiligheid van de familie van Nabil B., kroongetuige in de strafzaak Marengo, niet serieus genomen werd.

