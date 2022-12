Het Marokkaanse elftal heeft een sterk familiegevoel, maar haalt het succes ook uit ‘anti-voetbal’

De Marokkaanse bondscoach Walid Regragui (47) kuste na het bereiken van de halve finale op de tribune van het Al Thumama-stadion zijn moeder Fatima. Even verderop danste Sofiane Boufal aan de zijlijn met zíjn moeder. En doelman Yassine Bounou speelde in het leeggelopen stadion op het veld met zijn zoontje. Op hetzelfde moment kreeg Sofyan Amrabat in de catacomben een kusje op zijn hoofd van zijn oudere broer Nordin Amrabat. „Ik weet niet eens of wij dit hebben durven dromen. Het is ongelofelijk”, zei Sofyan Amrabat met een trillende stem voor de camera van de NOS. „Misschien spelen we niet het beste voetbal, maar we doen het op teamspirit.”

Een hechte formatie

De teamspirit is dé grote kracht van het Marokkaanse elftal. En dat is voor een groot deel de verdienste van de Franse Marokkaan Regragui, die eind augustus werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Bosniër Vahid Halilhodzic. Zijn opdracht was om van de nationale ploeg een hechte formatie maken. Dat is gelukt, mét de eerder verbannen Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech.

„Regragui is de beste coach van dit WK”, zegt de 25-jarige middenvelder Ilias Chair, die in Qatar nog niet in actie kwam, in het mediacentrum van Doha. „Het is fantastisch om dit mee te mogen maken met mijn ouders en mijn vrouw. Dat geeft ons extra kracht.”

Het plan om familieleden onderdeel uit te laten maken van het Marokkaanse elftal is weloverwogen. De voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond, Fouzi Lekjaa, gaf toestemming om vaders, moeders, broers en echtgenotes bijna voortdurend in de buurt van het spelershotel aan de West Bay van Doha te laten zijn. Ook volgens de bondscoach past het heel goed bij de Marokkaanse cultuur om je naasten mee te laten delen in het succes. „Onze spelers komen overal vandaan. Zijn in verschillende landen opgegroeid, maar nu zijn we allemaal Marokkanen”, legt Regragui uit.

Doelman Yassine Bounou speelde in het leeggelopen stadion op het veld met zijn zoontje Foto Alessandra Tarantino / AP

Marokkanen van over de hele wereld willen onderdeel uitmaken van het elftal dat afrekende met België, Spanje en Portugal. Zo wist Regragui zijn moeder zo gek te krijgen om voor het eerst van haar leven een wedstrijd van hem te bezoeken. Naar verwachting zal zij op woensdagavond in het Al Bayt-stadion samen met twintigduizend Marokkanen op de tribune zitten. Daarvoor zijn dertig extra vluchten van Casablanca naar Doha georganiseerd. „Wij zijn nog niet klaar. We zijn nog niet voldaan. We zullen er alles aan doen om de finale te halen”, vertelt Regragui aan de internationale media. „We hebben nú de kans om als Afrikaans land geschiedenis te schrijven.”

Het elftal van Marokko is nu al het eerste Afrikaanse en het eerste Arabische land ooit bij de laatste vier op een wereldkampioenschap. „Heel lang leek dat voor jongetjes uit Afrika en de Arabische wereld onmogelijk. Wij willen ze graag inspireren. Wij willen Afrika aan de top van de wereld zien. En wij geloven dat dit mogelijk is”, zegt Regragui.

Behoudend voetbal

Het succes heeft voor een ware voetbalgekte onder Marokkanen gezorgd, maar het behoudende voetbal levert van buitenaf kritiek op. Want wie naar de cijfers kijkt, kan niets anders concluderen dan dat Marokko een soort ‘anti-voetbal’ speelt. Het elftal begint meestal nog aanvallend, maar sluit zich bij een voorsprong als een oester. Ze laten de tegenstander het initiatief en proberen via de counter toe te slaan. Zo hebben de Marokkanen dit WK slechts 31,3 procent balbezit (alleen Costa Rica had de bal nog minder), staat het aantal expected goals - een statistiek die de krachtsverhouding in een duel laat zien - voor (4,5) en tegen (4,8) niet in verhouding tot de werkelijkheid (vijf doelpunten voor en één tegen) en verstuurt Marokko de minste passes (1.601) van alle landen bij de laatste acht. Frankrijk staat na vijf duels op 2.764 passes. „Ach, ik kan niet zo veel met die data”, zegt Regragui. „FIFA-voorzitter Gianni Infantino geeft toch geen punten voor balbezit?”

Regragui weet ook wel dat zijn ploeg nog altijd geen favoriet voor de titel is, maar dat wil niet zeggen dat Marokko tegen Frankrijk van stijl zal veranderen. „Voor het toernooi hadden we 0,0 procent kans om wereldkampioen te worden en dat is nu 0,3 procent”, stelt de bondscoach. „Wij zullen met onze wapens de strijd aangaan. We zullen vechten voor onze kans. Het WK is een fantastische etalage voor ons. Hier kunnen wij ons als land laten zien. Een land met passie voor voetbal. Waar we onze moeders en echtgenotes lief hebben. Een land waar Afrika trots op kan zijn.”