Het aanbod is weer groot: kinderfilms in de kerstvakantie

Lieve, simpele, muzikale, op Studio 100-leest geschoeide kinderfilm voor de allerjongsten speelt zich af op de boerderij van Boer Hector (Glenn Coenen) in Peru. Alpaca’s Lea, Luis en Leo – drie vrolijke poppen – leven hier vredig samen. Maar als Luis jarig is en de andere twee een feest willen organiseren, dreigt alles in het honderd te lopen. Deze matige film duurt een uurtje. Ideaal voor de beoogde doelgroep en voor een kort maar verkwikkend tukje.

Regie: Rik Sinkeldam en Andy van Veen. Lengte: 73 min. ●●●●●

Erg doorsnee digitale animatiefilm over herbivoor Finny en carnivoor Leah die tijdens een storm van de Ark van Noach vallen en vervolgens op een onbewoond eiland belanden. De makers van deze ‘Europudding’ spelen opzichtig leentjebuur bij succesvolle voorbeelden als de Madagascar-reeks, Finding Nemo en Ice Age. Hun futloze verhaaltje bekoort hooguit de allerkleinsten, als het meezit.

Regie: Toby Genkel en Sean McCormack. Lengte: 85 min. ●●●●●

Vrolijke Amerikaanse kinderfilm over een zingende krokodil met een hoge aaibaarheidsfactor die in New York hoopt zijn podiumangst te overwinnen. De geschubde antiheld vindt een soulmate in puber Josh, die door talloze fobieën ook niet goed functioneert en krokodil Wil toevallig op zijn zolder vindt. Voor volwassenen zijn vooral de scènes met schmierende Javier Bardem (als baasje van Wil) heel goed te pruimen.

Regie: Josh Gordon en Will Speck. Lengte: 106 min. ●●●●●

Voor het eerst in lange tijd weer een geslaagde film uit de stal van Dreamworks Animation, en het eerste deel in de Shrek-serie in tien jaar tijd. Antiheld De Gelaarsde Kat gaat op zoek naar een magische wensster omdat zijn negen levens op blijken te zijn. Regisseur Joel Crawford bewijst dat de tegendraadse blik op de zoete sprookjeswereld die de eerste twee Shrek-films zo geslaagd maakte nog altijd goed kan uitpakken: fysieke grappen voor de kids en voor begeleidende ouders veel knipogen en slimme referenties naar de popcultuur.

Regie: Joel Crawford en Januel Mercado. Lengte: 105 min. ●●●●●

Innemende, tijdloze, schitterend geanimeerde tekenfilm – deels computer, deels ambachtelijk met waterverf – over de schuchtere beer Ernest en het muisje Celestine. Om de kapotte viool van Ernest te laten repareren, moeten zij naar Brabbelland, waar de beer oorspronkelijk vandaan komt. Als blijkt dat muziek hier tegenwoordig verboden is, besluiten zij in verzet te komen tegen dit onrecht. Inmiddels derde deel in aanstekelijke, eigenzinnige Franse reeks, gebaseerde op de prentenboeken van Gabrielle Vincent, in Nederland uitgebracht als Brammert & Tissie.

Regie: Julien Chheng en Jean-Christophe Roger. Lengte: 79 min. ●●●●●

Sprankelende Belgisch-Franse animatiefilm over muisje Yuku, die het liefste op de ukelele haar oma begeleidt als deze het hele gezin sprookjes vertelt. Als grootmoeder haar einde voelt naderen, besluit Yuku op zoek te gaan naar de magische himalayabloem die haar leven mogelijk kan verlengen. De soms bijna abstractie animaties zijn wonderschoon, net als de inventieve liedjes en het verhaal dat ervoor pleit om meer naar elkaar te luisteren en verbinding te zoeken – de ultieme kerstgedachte.

Regie: Arnaud Demuynck en Rémi Durin. Lengte 65 min. ●●●●●

Prachtig geanimeerde, opvallend serieuze Disney-vertelling met Jules Verne-vibes werd elders een zeperd: geheel onterecht. Familie van ontdekkingsreizigers onderneemt een reis door de aarde omdat pando, een belangrijk gewas dat energie levert voor het utopische land Avalonia, dreigt te verpieteren. Tijdens de missie bakkeleien grootvader en zijn zoon over wat goed ouderschap is. Het icoontje ‘angst’ van de Kijkwijzer is terecht; kinderen onder de 6 hebben bij Strange World weinig te zoeken. Verder is de film opvallend inclusief, met een gemengd huwelijk, een queer zoon en een familiehond met een beperking.

Regie: Don Hall en Qui Nguyen. Lengte: 104 min ●●●●●

Deze stop-motionparel van eigen bodem draait na bijna een half jaar nog steeds in twintig zalen. Het uitmuntende tableau van stemacteurs geeft zelfs de kleinste rol kleur. En geen scène duurt langer dan nodig is om de kijker mee te slepen in het ontroerende én actuele verhaal over bebrild bakvisje Babs dat bevriend raakt met het schattige biggetje Knor. De film leert ons niet zozeer dat vlees eten slecht is, maar wél dat overdadige consumptie een hoge prijs heeft. Ingezonden voor de Oscars.

Regie: Mascha Halberstad. Lengte: 72 min. ●●●●●

