Halsbandparkiet als muze

‘Brutale, felgroene schichten die kleur brengen in de grauwe, Hollandse winter.” Zo omschreef schrijfster Rascha Peper ooit in NRC de halsbandparkieten, die in steeds grotere groepen rondvliegen in Nederlandse steden. De exotische groene papegaaiachtigen, hier in de jaren zestig ontsnapt of vrijgelaten, brengen ook kleur in Nederlands culturele leven, nu in galerie Artkitchen in Amsterdam een expositie opengaat met de titel 50 Shades of Green. Daarin brengt tekenaar Milo Rottinghuis – kunstenaarsnaam Milo – een vijftig geschilderde odes aan de halsbandparkiet.

Het zijn niet zo maar halsbandparkieten die hij tekent en schildert. Ofschoon het strikt genomen geen papegaaien zijn, noemt Milo ze parrots, waarin „de mens verbeeld wordt”. En, aldus de galerie: „Deze halsbandparkiet laat ons geheimen zien waar we normaal niet over durven na te denken.” En dat klopt.

Want sinds 2018 brengt Milo jaarlijks in eigen beheer een bijzonder, mooi, kleurig gedrukt tijdschrift uit getiteld The Daily Parrot. Daarin doet hij met tekeningen, handgeletterde berichten, verhalen en advertenties verslag van het leven dat zijn groene vogels in een parallel universum leiden. Het is fascinerende, geestige lectuur en een lust voor het oog, omdat Milo de gave heeft met losse lijnen rake tekeningen te maken van de halsbandparkieten die whiskey drinken, naar concerten van ‘Vaparotti’ gaan en het museum bezoeken.

Illustratie Milo

Aan de kunst in de Milo’s groene-papegaaienuniversum is het nummer van dit jaar gewijd. De Mona ‘parrot’ Lisa wordt op een prachtige paginagrote tekening bijvoorbeeld belaagd door groene parrotbezoekers met mobiele telefoons. Verontrustend is het bericht over een ‘Clean Desk Police’ parrotteam, dat kantoren binnenvalt en bureaus ongevraagd leeg veegt. Hoogtepunt in deze ‘art special’ vormende vijftig kleurige papegaaienschilderijen, de ‘50 Shades of Green’, met halsbandparkieten als ‘Marilyn Monroe’ en ‘Lucio Fontana’ die het schilderdoek waarop hij afgebeeld is stuksnijdt. Die originelen zijn in Artkitchen gallery te zien. „Wij willen wat humor in deze donkere tijden brengen”, vertelt Milo over de expositie, waar ook kartonnen beelden van collega-cartoonist Hein de Kort en filmpjes van Maarten Mater te zien zullen zijn.

Illustratie Milo

„Mijn dagelijkse illustratiewerk, voor bladen als De Groene en NRC, is altijd op de korte baan. Dus een jaar lang werken aan een halsbandparkietenproject als The Daily Parrot vind ik heerlijk. Je kunt op dingen doorfantaseren, uitzoeken, schilderijen maken.” Hij liet zich bij het ontwikkelen van zijn blad adviseren door vormgever Piet Schreuders, bekend van bladen als de Poezenkrant en Furore. Milo’s The Daily Parrot is een grafische ode aan de verbeelding en de halsbandparkiet. En zo verrijkt deze vogel opnieuw de cultuur van de Lage Landen. Want al in 1463 schilderde Jan van Eyck op zijn een Madonna-paneel met kanunnik Joris van der Paele een groene halsbandparkiet, als symbool van „bevrijde ziel, los van het zondige lichaam”.

Illustratie Milo

Expositie 50 Shades of Green met Milo, Hein de Kort en Maarten Mater, Galerie Artkitchen, Hemonylaan 6a, Amsterdam. 17 dec. t/m 20 jan.