FTX-oprichter Sam Bankman-Fried opgepakt op de Bahama’s

Sam Bankman-Fried, oprichter van de ingestorte cryptobeurs FTX, is maandag gearresteerd op de Bahama’s. Dat melden meerdere internationale persbureaus. Het hoofdkantoor van FTX was op de eilandengroep gevestigd en Bankman-Fried bezat er meerdere appartementen.

De 30-jarige miljardair werd aangehouden op verzoek van de Verenigde Staten, op basis van nog onbekende aanklachten. Naar verwachting wordt hij binnenkort uitgeleverd aan de VS. Persbureau Bloomberg schrijft dat het onderzoek zich in eerste plaats richt op geld van klanten dat Bankman-Fried heeft overgemaakt naar entiteiten op de Bahama’s, rond het moment dat faillissement voor FTX werd aangevraagd.

De belangrijke cryptobeus ging failliet nadat het met grote liquiditeitsproblemen kwam te zitten toen klanten in groten getale probeerden hun geld van het platform te halen. Bankman-Fried zou via een ingebouwd systeem rond de tien miljard dollar aan klantengeld hebben doorgesluisd naar zijn investeringsmaatschappij Alameda. De oprichter van het platform ontkent alle beschuldigingen van fraude en zegt dat er slechts sprake was van een onoverzichtelijke financiële situatie bij FTX.

Onderzoek naar Binance

Intussen lijkt een voormalige rivaal van Bankman-Fried ook op de radar van de Amerikaanse justitie te zijn beland. Het handelsplatform Binance, dat zich enige tijd meldde om FTX over te nemen maar zich vervolgens terugtrok, kan mogelijk ook een grote aanklacht verwachten.

Zo zou er bewijs tegen het bedrijf en managers zijn dat er geld zou zijn witgewassen. Er zou al langere tijd een onderzoek naar het toonaangevende Binance lopen. De aanklachten worden mogelijk deze week al gepresenteerd.