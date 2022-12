Europese impasse gasplafond duurt voort

De Europese discussie over een plafond voor de groothandelsprijs op gas blijft zich voortslepen – waardoor ook andere cruciale maatregelen voor de gasmarkt muurvast zitten. Na urenlang vergaderen in Brussel gingen energieministers deze dinsdagavond weer zonder akkoord uit elkaar.

Het is inmiddels het vijfde overleg van energieministers waar het prijsplafond de discussie domineert - zonder resultaat. Nog altijd is de onenigheid over hoe hoog de prijs is waarop het zogeheten ‘correctiemechanisme’ in werking moet treden groot. Volgende week maandag doen energieministers een nieuwe poging. Mogelijk komt het onderwerp ook weer ter sprake tijdens een topontmoeting van regeringsleiders in Brussel deze donderdag.

Het stuklopen van de onderhandelingen is pijnlijk, omdat regeringsleiders het onderwerp tijdens hun vorige bijeenkomst juist aan energieministers hadden overgedragen. Ongemakkelijk is ook dat de impasse een akkoord over een belangrijk plan voor het gezamenlijk inkopen van gas blokkeert. Alle EU-lidstaten stemmen daar weliswaar mee in, maar de fanatieke voorstanders van een prijsplafond weigeren daarmee formeel akkoord te gaan zolang het plafond er niet is. Hetzelfde geldt voor een plan dat solidariteit tussen landen regelt in het geval van een noodsituatie, en het versneld goedkeuren van vergunningen van onder meer windmolens en zonneparken.

Leveringszekerheid

Maar nog altijd staan EU-landen lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de interventie op de gasmarkt. Een groep lidstaten met daarin onder andere Spanje, België en Griekenland pleit al maanden onvermoeibaar voor een marktingreep die de prijs op de groothandelsmarkt begrenst. Onder meer Nederland en Duitsland zijn daar scherp op tegen, uit vrees voor de gevolgen voor de leveringszekerheid en de financiële stabiliteit.

De Europese Commissie kwam vorige maand met een ‘prijscorrectiemechanisme’. Dat treedt in werking als de gasprijs op de zogenoemde TTF-markt die bepalend is voor Europa over een periode van twee weken gemiddeld ten minste 275 euro per megawatt uur bedraagt. Daarnaast moest het verschil met de prijs die elders voor vloeibaar aardgas (liquefied natural gas, lng) betaald wordt al tien dagen groter zijn dan 58 euro. Die lat was volgens veel EU-landen veel te hoog. In compromisvoorstellen zakte de prijs vandaag al tot richting de 200 euro, voor slechts drie opeenvolgende dagen.

Volgens minister Rob Jetten (Energie, D66) is er „echt nog werk te doen”. De Tsjechische minister Josef Sikela sprak van een „extreem fragiele balans” die moet worden gevonden. Hij riep zijn collega-ministers nogmaals op het belang van „eenheid” te erkennen.