‘Dit succes is voor de mensen thuis een bevestiging dat je een trotse Marokkaan mag zijn’

Waar de Oranjekoorts dit WK voetbal ver te zoeken was, neemt de koorts voor een ánder elftal ongekende vormen aan. Marokko wordt woensdag in de halve finale toegejuicht door een uitzinnige Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. De populariteit van het elftal heeft te maken met het ongekende succes, maar de intensiteit van de feestvreugde en de emoties die het losmaakt, wijzen erop dat dit méér is dan enthousiasme over een uitzonderlijke prestatie. Vijf Marokkaanse Nederlanders vertellen.

Nadia Bouras historicus aan de Universiteit Leiden

„Wat zo aanspreekt, is dat de spelers zichzelf zijn. Daarmee bedoel ik dat ze Marokkaans zijn, en Europees, en moslim. Daar lopen ze niet voor weg. Door te knielen op het veld tonen ze aan de wereld: wij zijn trots op wie wij zijn en we laten dat zien. Dit hebben wij nog nooit op zo’n groot internationaal podium gezien. De jonge generatie voetballers heeft nooit een moment gehad waarbij hun identiteit is gevierd. Hun identiteit stond altijd in negatieve zin centraal. En voor het eerst mogen ze blij zijn, omdat ze gevierd worden.

„Westerse landen zijn gewend tegen elkaar te spelen, maar nu moeten ze zich meten met Marokko, het land waar ze op neerkeken. We schakelden Spanje en Portugal uit, landen waar we een koloniale band mee hadden. Dat past bij de politieke realiteit, waarbij Marokko zich steeds onafhankelijker van Europa opstelt. De houding is nu: wij voelen ons allang niet meer ondergeschikt aan het grote Europa, wij hebben jullie niet meer nodig. Zo voelt dit succes ook: als revanche.”

Anis Boumanjal advocaat

„Vrijdag reisde ik met een groep bekende Marokkaanse Nederlanders naar Qatar, om de wedstrijd van Marokko bij te wonen. Op het vliegveld keken we naar Nederland-Argentinië. Het café zat helemaal vol autochtone Nederlanders. En wij, de Marokkanen, zaten daar een beetje omheen. Daar zag je de kloof. Maar toen die 2-2 viel, juichten we met zijn allen. Het verschil in kleur en etniciteit viel weg. We waren gewoon één. Toch voelde het juichen voor Marokko anders. De emotie zat dieper. Terwijl mijn liefde voor Marokko niet groter is dan die voor Nederland. Ik denk dat het komt door herkenning. Na de overwinning op Portugal zag ik spelers op het veld heel nederig worden. Ze knielden uit blijdschap om te bidden naar Allah. Daarna kuste ze hun moeder uit respect op het voorhoofd. Diezelfde nederigheid heb ik van huis uit meegekregen. Daar voel je je dan mee verbonden.

„In het onderbewuste speelt het gevoel van genoegdoening ook wel mee. Hoe vaak is de Marokkaanse Nederlander niet weggezet als inferieur? Het winnen van gerenommeerde voetballanden geeft een superieur gevoel. Een vorm van genoegdoening richting degenen die constant bezig zijn om Marokkanen een minderwaardig gevoel te geven. De beste remedie daartegen is: excelleren. En dat is precies wat Marokko nu doet.”

Habib el Kaddouri initiatiefnemer Monitor Lange Arm

„De steun voor Marokko heeft leuke kanten, maar kan ook een uiting van vervreemding veroorzaken. Als Oranje speelt, hoor je veel minder weerklank vanuit Marokkaanse Nederlanders. Marokkanen die Oranje steunen, krijgen zelfs te maken met afkeurende reacties: ‘Waarom steun jij hen?’ Terwijl die trots en verbondenheid er in het verleden wel was, toen Ibrahim Afellay en Khalid Boulahrouz nog voor Nederland uitkwamen.

„Dat spelers nu voor Marokko kiezen, kun je niet los zien van de inspanningen van het Marokkaanse regime. Die hebben een effectief scoutings- en rekruteringsprogramma opgezet om talenten zo jong mogelijk te verleiden om voor Marokko te kiezen. Na religie is sport het belangrijkste instrument om de banden met de diaspora te versterken. De koning beschouwt sporters in het buitenland als ambassadeurs van Marokko. Je ziet dat het werkt: dit succes brengt nieuw nationalisme teweeg. En de koning profiteert.”

Mohammed Benzakour schrijver

„De sterke identificatie met Marokko heeft alles te maken met de gepolariseerde maatschappij en politiek. Al hebben de jongens veel te danken aan Nederland, de tweede en derde generatie wordt nog vaak afgerekend en geëtiketteerd langs etnische, uiterlijke en religieuze scheidslijnen. De media staan er elke dag bol van.

„En dan staat er plotseling een succesploeg die zowel etnisch als uiterlijk als religieus verdomd veel op ze lijkt. De moeders van Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui lijken als twee druppels op de moeders van de jongens op het Mercatorplein. Het elftal knielt, kust het gras en dankt Allah, precies als de vaders en moeders van Amsterdam-West doen op het gebedskleed. Zo’n succesploeg stuwt hun eigendunk en zelfvertrouwen de hemel in en rekent triomfantelijk af met alle vooroordelen. Precies wat ze nodig hadden.”

Nordin Ghouddani presentator YouTube-show Mocro Inside

„Dit is naast een sportief succes vooral een maatschappelijk succes. Dat Marokko nu bij de beste vier van de wereld hoort, is voor de mensen thuis een bevestiging dat je een trotse Marokkaan mag zijn. Daar zijn voorbeelden voor nodig. Als je hier opgroeit, heb je minder kansen dan autochtone Nederlanders. Je hebt meer moeite bij het vinden van een stage of baan, je word gediscrimineerd bij je schooladvies. Door dit succes durven jonge kinderen weer te dromen dat alles mogelijk is, als je hard genoeg werkt. Daarom zijn heel veel mensen zo ontzettend blij. Deze spelers zullen voor eeuwig worden herinnerd.

„Ik word opeens gefeliciteerd door Nederlanders, dat ben ik ook niet gewend. Nederlanders sturen me appjes: ‘Nu sta ik ook achter Marokko!’ Het Marokkaanse elftal staat natuurlijk ook veel dichter bij Nederland dan de andere overgebleven landen. Iedereen heeft wel een Marokkaanse buurman, gaat wel eens naar de Marokkaanse bakker, of juichte voor Hakim Ziyech toen hij nog bij Ajax speelde. Hoe mooi is dat? Nederlanders die blij zijn voor Marokko.”

