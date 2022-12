Hij is weer terug: zondag landde de Orion-capsule, onderdeel van de Artemis-missie naar de maan, vlekkeloos voor de kust van de Amerikaanse staat Californië na een vlucht van 25 dagen en 2,3 miljoen kilometer. Deze vlucht rond de maan was onbemand, de volgende zal in 2024 bemand verlopen. Bij nummer drie zullen er, in 2025, voor het eerst sinds de Apollo-missies van eind jaren zestig en begin jaren zeventig van de vorige eeuw weer mensen op de maan staan.

Artemis, waaraan onder meer de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en de soortgelijke agentschappen van Japan en Canada meedoen, moet volgens de huidige plannen uiteindelijk leiden tot een permanente aanwezigheid op de maan, waarbij astronauten heen en weer pendelen naar een station rond de maan zelf. Dat klinkt vredig en For All Mankind, maar de omstandigheden zijn in de afgelopen halve eeuw flink veranderd.

Destijds vond de Apollo-missie plaats midden in de ruimterace tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Het is geen toeval dat juist toen, in 1967, het zogenoemde Ruimteverdrag van kracht werd, onder auspiciën van de Verenigde Naties. Daarin werd onder meer afgesproken geen wapens in de ruimte te stationeren, dat er geen territoriale claims zijn toegestaan en dat de vruchten van ruimte-exploratie en exploitatie ten goede moeten komen aan de mensheid als geheel.

Tijdens de Koude Oorlog was dat allemaal overzichtelijk: er waren slechts twee supermachten in staat om complexe missies buiten de aarde voor elkaar te krijgen. De situatie nu is op twee manieren anders. Allereerst zijn daar nu meer landen toe in staat, en al mee bezig. Van de directe omgeving van de aarde tot de maan en Mars. China is bezig met een eigen maanprogramma en een permanent ruimtestation buiten de aarde. India is eveneens bezig met maanonderzoek, en zo zijn er meer. Zelfs de kleine, maar rijke, Verenigde Arabische Emiraten doen mee.

Daarnaast doen niet alleen staten, maar ook bedrijven hun intrede. SpaceX van multi-ondernemer Elon Musk is de bekendste, maar er zijn er veel meer. NASA, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie, verandert snel van een uitvoerder van ruimtemissies in een impresario voor commerciële bedrijven in de ruimtevaart. Een groot en groeiend deel van de satellieten om de aarde is overigens nu al commercieel.

Dat heeft grote gevolgen. Ruimterecht is een tak van het internationaal recht dat van nature lastig afdwingbaar is en het vooral moet hebben van consensus en vrijwilligheid. In de multipolaire wereld van vandaag, die onoverzichtelijk is en waar rauwe macht een grotere rol speelt, wordt dat lastiger. Bovendien is juist het vooruitzicht van particuliere opbrengsten een grote prikkel voor deelnemende bedrijven, niet alleen uit de VS maar ook bijvoorbeeld Japan. Zowel de VS, Japan, de VAE als Luxemburg – waar veel ruimtevaartbedrijven gevestigd zijn, hebben inmiddels de juridische basis gelegd voor het particuliere eigendom van bijvoorbeeld mineralen op astroïden.

Het ruimteverdrag uit 1967 is inmiddels vele malen aangevuld en geamendeerd. Nu zich een tijdperk aandient waarin de ontwikkelingen misschien nog wel sneller gaan dan destijds, wordt het noodzakelijk om de juridische context waarin ruimte-exploitatie plaatsvindt te moderniseren. Opdat de ruimte niet verandert in een wetteloos strijdperk van macht en winst.