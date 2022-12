De ‘Leeuwen van de Atlas’ maken hele regio’s blij

Natuurlijk zijn er genoeg voetbalfans die voornamelijk genieten van de passeeracties van Kylian Mbappé, de verfijnde traptechniek van Hakim Ziyech of de flitsende passjes van Lionel Messi, maar nog nooit is een wereldkampioenschap voetbal tegelijk zo politiek geladen geweest als dat van Qatar. Naast het gastland zijn er de laatste weken ook steeds andere landen geweest die het evenement aangrepen om hun boodschap uit te dragen.

Meer nog dan verwacht is het toernooi tot nu toe op een Arabisch feestje uitgedraaid. Dat een Arabisch land, Qatar, als gastheer optreedt en een ander Arabisch land, Marokko, woensdagavond de strijd aanbindt met Frankrijk om een plaats in de finale vervult Arabieren van Irak tot Marokko met intense trots. Vooral de verrassende prestaties van Marokko op dit WK vormen een bron van inspiratie. Niet alleen voor de Arabieren trouwens, maar ook voor de Afrikanen, die zich al evenzeer identificeren met de ‘Leeuwen van de Atlas’.

Die gevoelens reiken veel verder dan alleen de sport. Miljoenen Arabieren en Afrikanen lachen in hun vuistje nu de Marokkanen de ene onaantastbaar geachte Europese voetbalnatie na de andere aftroeven. Sommigen zien er een collectieve revanche in voor decennia van discriminatie en achterstelling. Dat geldt misschien nog wel meer voor de omvangrijke Marokkaanse diaspora dan voor de Marokkanen in eigen land.

„Het laat zien dat we óók goed zijn”, verklaarde een dertigjarige Marokkaans-Nederlandse feestende verkoopster uit Rotterdam vorige week in NRC. „Marokkaan zijn wordt gezien als iets negatiefs. Als ik ga solliciteren, zeker met hoofddoek, word ik met terughoudendheid bejegend. In het beste geval. Nu doen de Marokkanen iets geweldigs.”

Oude vetes worden plotseling vergeten. Zelfs Algerijnen, die vaak overhoop liggen met hun Marokkaanse buren, staan dezer dagen pal achter het Marokkaanse team. „Ik voel dat ik Marokko moet steunen – buren, broeders en moslims”, verwoordt Mehdi Belkassam, kebabverkoper in Algiers, het tegenover het persbureau Reuters. Sommige Algerijnen worstelen overigens met een loyaliteitsprobleem, want enkele Franse spelers zijn afkomstig uit Algerije.

Lees ook de interviews met Marokkaanse Nederlanders: ‘Dit succes is voor de mensen thuis een bevestiging dat je een trotse Marokkaan mag zijn’

Twintigduizend fans

Het lijkt alsof het zelfvertrouwen van de Arabieren en de Afrikanen met elke overwinning van Marokko groeit. Ook in Qatar zelf is dat te merken. Marokko heeft er samen met het legioen van Argentinië de grootste supportersschare. Naar verwachting zullen circa twintigduizend fans bij de wedstrijd tegen Frankrijk aanwezig zijn. Bij iedere wedstrijd die Marokko speelt, kleuren grote delen van de tribunes rood.

Aanvankelijk bestond de aanhang uit een mix van Marokkanen uit Marokko, uit de Europese diaspora en Marokkaanse arbeidsmigranten die werkzaam zijn in Doha. Ze zorgen voor een bijzondere ambiance bij een WK voetbal waar massaal gezang bij wedstrijden eerder uitzondering dan regel is. Nu steunen ook voetbalfans uit Afrika en de Arabische wereld het Marokkaanse team – nooit eerder stond een land van het Afrikaanse continent in de halve finale van een WK.

De Marokkaanse spelers beseffen terdege dat ze ongekende emoties bij andere Arabieren losmaken, ook ver buiten hun eigen land. Om hun solidariteit met andere Arabieren te onderstrepen hebben de spelers al verscheidene keren met Palestijnse vlaggen gezwaaid. Ook veel Arabieren in Qatar droegen de laatste weken uit solidariteit pro-Palestijnse armbanden.

Zulke gebaren werden dankbaar aanvaard door de Palestijnen, die bij uitstek het symbool vormen van onderdrukte en achtergestelde Arabieren. Tevreden zei premier Mohammed Shtayyeh na de „historische zege” van Marokko: „Wij zijn blij als de Arabieren blij zijn.”

Pikant is al die Marokkaanse solidariteit met de Palestijnen intussen wel. Nog maar een paar jaar geleden knoopte Marokko diplomatieke betrekkingen met Israël aan in ruil voor erkenning van Washington van de Marokkaanse aanspraken op de Westelijke Sahara. De Palestijnen voelden zich verraden door Marokko. Ook veel Marokkanen waren destijds overigens woedend over deze zet van hun koning Mohammed.

Ook in Gaza-stad juichen Palestijnse kijkers voor Marokko tijdens de kwartfinale tegen Portugal. Foto Fatima Shbair / AP

‘Marokko inspireert ons allemaal

In Afrika ontketenen de Marokkaanse voetbalsuccessen eveneens veel enthousiasme. „Het betekent heel erg veel voor ons dat Marokko zover is gekomen”, zegt Collins Okinyo van de nationale televisie uit Kenia. „We hebben als Afrikanen lang op dit moment moeten wachten. En nu schrijft Marokko historie. Wat zou het mooi zijn als Kenia over vier jaar ook aan het WK mee kan doen. Het Marokkaans elftal inspireert ons hopelijk allemaal.”

De Ghanese sportcommentator Kwabena Yeboah schreeuwde het uit toen Marokko zaterdagavond het winnende doelpunt tegen Portugal maakte en daarmee de halve finale bereikte. „Ja, ja ja!”, riep hij en gaf zijn collega’s van de Ghanese tv-zender GTV een highfive. „Gefeliciteerd aan onze Afrikaanse broeders”, tweette GTV Sports samen met het fragment.

„Wij vertegenwoordigen Marokko en Marokkanen zijn mijn prioriteit”, zei de Marokkaanse coach Walid Regragui eerder in het toernooi tegen verslaggevers. „Maar natuurlijk zijn we ook Afrikaans, net als Senegal, Ghana, Kameroen en Tunesië”, verwijzend naar de Afrikaanse teams die al verslagen zijn. „We hopen de vlag van het Afrikaans voetbal hoog te laten wapperen.”

De Oegandese oppositiestrijder Bobi Wine schreef op Twitter: „Afrika staat verenigd achter Marokko.” Op sociale media zongen fans het WK-nummer voor Zuid-Afrika van zangeres Shakira uit 2010, Waka Waka (This Time for Africa). „Jullie hebben ons echt trots gemaakt #Marokko”, tweette de oud-president van Somalië, Mohamed Farmaajo. „Dit is het bewijs dat Afrika in opkomst is en dat we een kracht zijn om rekening mee te houden.” Samuel Eto’o, voorzitter van de Kameroense voetbalbond, schreef: „Het hele continent steunt jullie.”

Gejuich in de metro in Doha na de overwinning vorige week op Spanje. Foto Martin Divisek/EPA

De aandacht voor Marokko doet haast vergeten dat de eerste weken van het toernooi in het teken stonden van andere politieke tegenstellingen. Toen keek iedereen vooral naar Iran. Veel, deels geëmigreerde, landgenoten eisten solidariteit van het Iraanse team met de protestbeweging in Iran, die al aan honderden vreedzame demonstranten het leven heeft gekost. Tot ongenoegen van de Qatarese gastheren, die graag hun goede betrekkingen met Teheran bewaren, smokkelden sommige toeschouwers ook spandoeken het stadion in met ‘Vrouw, leven, vrijheid’, de leus van de betogers in Iran.

Ophef en verontwaardiging was er verder over de regenboogvlaggen en OneLove-armbanden die toeschouwers mee wilden nemen om hun steun voor de lhbtq-gemeenschap tot uiting te brengen. Ook spelers mochten geen armband om. Nadat de Palestijnse armbanden waren aanvaard, knepen de aartsconservatieve Qatarezen een oogje toe voor zulke symbolen. Naar mate het toernooi vorderde, verslapte de kritiek op het gastland, dat dit WK ten koste van honderden, mogelijk zelfs duizenden omgekomen gastarbeiders organiseerde. De successen van dat andere Arabische land, Marokko, hielpen daar een handje bij. Ook Qatar kan Marokko dus dankbaar zijn.

Lees ook: Ook u, voetbalfan, bent een pion in het geopolitieke spel van WK-organisator Qatar