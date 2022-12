De 25 beste films van 2022 volgens NRC

Een top 25: de filmredactie van NRC stemde daar dit jaar voor het eerst over. 2022 was een lastig bioscoopjaar door na-ijl-effecten van de pandemie – in januari zaten we nog in lockdown - en de ‘streamingoorlog’ tussen Netflix, Amazon, Disney+ en HBO Max, die vooral oudere kijkers aan de bank kluisterde met goede en goedkope ‘content’.

Maar de door corona ingegeven noodzaak tot bescheiden ‘kamerspelen’ leverde ook pareltjes op als Good Luck to You, Leo Grande. En wat een rare, boeiende en ontroerende films waren op het witte doek te bewonderen. Gezinstherapie in het multiversum, met dildogevechten en al. Verliefde kannibalen. Klassenstrijd op een cruiseboot. Liefde tussen 13-jarigen, alsmede tussen een 15- en een 25-jarige. En iconen: Elvis en Marilyn Monroe, detective en femme fatale.

Met pandemie en de streamingoorlog als verre herinnering is de tijd rijp om het grote scherm te herontdekken. In 2023 maakt de bioscoop zijn definitieve comeback. Afgesproken?

25 What Do We See When We Look At The Sky?

Lome stadsymfonie van het Georgische Koetaisi is een merkwaardige romkom: na hun eerste ‘meet-cute’ is het de vraag of de geliefden elkaar weer treffen. Ze zijn beiden veranderd in iemand anders: door een vloek herkennen ze elkaar niet langer.

24 Turning Red

Heerlijke Pixarfilm werd op Disney+ gedumpt. Chinees-Canadese Meilin verandert op haar 13e in een rode panda als ze zich opwindt. Opzichtige metafoor voor puberteit en menstruatie? Maar toch ook voor de hel die je moeder is. Zeer inventief en grappig.

23 Cow

Hoe het is om een koe te zijn: Andrea Arnold filmde het leven van melkkoe Luma op een op zich prima boerderij. Na afloop besef je hoeveel terloopse, goedbedoelde wreedheid inherent is aan de melkveehouderij en op wat ons met deze herkauwende kolos verbindt.

22 Ali & Ava

Door muziek voortgestuwde, charmante kitchen sink-romkom. Twee veertigers moeten hun uiteenlopende milieus – Brits-Pakistaanse middenklasse versus Ierse onderklasse – zien te overbruggen. Alsmede eigen bagage, racisme en whathaveyou.

21 Elvis

The King door de ogen van een onbetrouwbare verteller, de circusklant ‘Kolonel’ Parker. Energiek, swingend epos met Elvis als seksuele bevrijder en etnisch verzoener laat zich aan de geschiedenis weinig gelegen liggen, maar wat maalt het?

20 Hytti nro 6

Sfeervolle toenadering tussen de nuffige Finse academica Laura en de lompe Russische kompel Ljocha in een claustrofobische coupé van de nachttrein naar Moermansk – je ruikt de vodka en verschraalde tabak. Ze ruziën, breken elkaar open, geven zich bloot. Betoverend: de film herstelt je vertrouwen in de mensheid.

19 Good Luck to You, Leo Grande

Emma Thompson neemt als weduwe eindelijk het heft in handen en huurt een jonge sekswerker in, liefst om haar eerste orgasme te beleven. Kamerspel vol sprankelende dialogen is verfrissend pleidooi voor het overwinnen van valse schaamte, gedragspatronen en vooroordelen.

18 Three Minutes: A Lengthening

Drie minuten amateurfilm van een joods dorp uit 1938 had Bianca Stigter, die er een documentaire van 70 minuten mee maakte. Je voelt je bezwaard, want vermoedt hoe het afloopt met bijna al die vrolijke gezichten. De tijd kan je niet terugdraaien of tenietdoen. Wel uitrekken.

17 Barbarian

Horrorfilm doet telkens iets anders dan je verwacht. Tess huurt AirBnB buiten Detroit en treft een andere huurder aan. Dubbel geboekt? Ze besluit het pand een nacht met hem te delen. Dom? Het is horror, dus elke deur, trap of tunnel moet open, af en in. Ook al weet de heldin wel beter.

16 Il Buco

Beeldschoon docudrama reconstrueert een speleologische expeditie in 700 meter diepe grot in Sicilië uit de jaren zestig, maar mondt op onnavolgbare wijze uit op meditatie over het moderne en traditionele leven. Een trotse, hoekige wolkenkrabber dient als tegenhanger van het ‘wortelstelsel van de hemel’.

15 Flee

Aangrijpende animatiefilm, therapeutisch flashbackend door de lange vlucht van Afghaan naar het veilige Europa. En laat zien waarom een vluchteling gedwongen kan zijn om zelfs tegen zijn beste vrienden te liegen.

14 The Card Counter

Een Paul Schrader van de bovenste plank: door schuld en zelfhaat dichtgeslagen, solipsistische beroepsgokker wordt alsnog gedwongen zijn troebele verleden in dienst van ‘The War on Terror’ onder ogen te zien.

13 Memoria

Tilda Swinton slaapwandelt dankzij haar ‘exploding head syndrome’ door een Colombiaanse wereld. Eerste Engelstalige film van Thaise meester Apichatpong Weerasethakul verkent half wakend, half slapend de poreuze grenzen tussen realiteit, fantasie en droom. Met een opmerkelijk soundscape.

12 Knor

Een heerlijke kindersurprise over de vriendschap van meisje Babs en haar vriendelijke, maar ook wel smerige varkentje. Een scherp snufje Roald Dahl beschermt deze hartverwarmende stopmotionanimatie van Mascha Halberstad tegen al te veel zoetelijkheid.

11 Drive my Car

Won een Oscar, en is meer Murakami dan Murakami: delicaat observerende film van Ryusuke Hamaguchi over een theatermaker die werkt aan een opvoering van Tsjechovs Oom Vanja en tegelijk het plotse verlies van zijn vrouw verwerkt, die geheimen had. De zaken spitsen zich toe op de relatie met zijn opvallend soepel rijdende chauffeuse.

10 Rimini

Portret van een louche, sentimentele leverancier van verwelkte dromen, schlagerzanger Richie Bravo. Niet kwaadaardig, wel beneveld als het winterse Rimini waar hij bejaarde fans op smartlappen trakteert, en tegen extra betaling op seks. Over oud Europa en de herfst van het leven.

9 L’événement

Beklemmende zoektocht van Franse studente Anne naar een veilige abortus anno 1962 draait uit op een thriller. Al haar dromen dreigen stuk te lopen terwijl de klokt doortikt, niemand helpt en iedereen zijn oordeel klaar heeft. Gouden Leeuw van Venetië voor deze tijdige film.

8 Blonde

Trieste, griezelige en stilistisch virtuoze biopic. Een intelligente, ambitieuze en emotioneel behoeftige actrice raakt verknipt tussen Norma Jean en haar creatie Marilyn Monroe. Omstreden, want de filmdiva is hier vooral slachtoffer: van Hollywood, het patriarchaat en haar traumatische jeugd.

7 Apples

Vrucht van de Griekse ‘weird wave’. In een parallelle, analoge realiteit krijg Aris na een pandemie van geheugenverlies van overheidswege nieuwe herinneringen aangereikt: een instant-identiteit dus. Film raakt van alles: de aard van het geheugen en kennis, sociale media en leunen op databases.

6 Triangle of Sadness

Hilarische, los gefilmde zwarte komedie over rijkdom en klasse won de Gouden Palm in Cannes, Ruben Östlunds tweede al. Een drieluik: een influencer en een mannelijk model mogen mee op een wufte elitecruise met een dronken marxist als kapitein. Aangespoeld op een onbewoond eiland kantelt de sociale hiërarchie.

5 Close

Ontroerende, sensitieve film van Vlaams supertalent Lucas Dhont. Twee boezemvrienden van 13 - ‘als alles nog zacht en kwetsbaar is, als katoenpluis’ - doen alles samen. Maar wanneer ze op het schoolplein beginnen te giechelen over ‘homo’s’ leidt dat tot verharding en verwijdering. De consequenties zijn verpletterend.

4 Bones and All

Kannibalisme als verslaving: Maren en Lee ontmoet bonte personages terwijl ze als Bonnie en Clyde in de jaren tachtig door het binnenland van de VS zwerven. Een emotionele en melancholieke roadtrip met een hint van heroïne-chic: je gunt dit charismatische magere duo iets om hun tanden in te zetten.

3 Licorice Pizza

Paul Thomas Anderson brengt ons terug naar ‘The Valley’ anno 1973. Waar Gary, een optimistische scharrelaar van 15 jaar, iets krijgt met de 25-jarige Alana, die zichzelf wereldwijs vindt. Mag dat wel? Vertederend, grappig, sprankelend, nostalgisch - in één woord verrukkelijk.

2 Decision To Leave

Broeien doe je zo. Vreugdeloze inspecteur stuit in moordzaak op een femme fatale. Althans: dat vermoedt hij. Deze Koreaanse thriller van Park Chan-wook zindert amoureus zonder seks en stapelt emotioneel laag op laag. Maar onder je voeten gaapt een ravijn.

1 Everything, Everywhere All At Once

Michelle Yeoh als uitgebluste wasserette-eigenaar raast door het multiversum in extreem hectisch staaltje gezinstherapie. Hilarisch, uitputtend en soms bewust overhellend naar onderbroekenlol: denk knakworstvingers en dildo-kungfu. Meest zonderling: deze actiekomedie weet zelfs bij vlagen te ontroeren. Wonderlijk.

