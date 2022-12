Bosnië wordt kandidaat-lid van de EU, maar toetreding is niet aan de orde

Bosnië en Herzegovina wordt kandidaat-lid van de Europese Unie. Dat hebben de 27 EU-lidstaten besloten op dinsdag, zeggen diplomaten tegen internationale persbureaus. Op donderdag moet op de kandidatuur van Bosnië bevestigd worden door Europese leiders. Volgens een betrokken diplomaat is het kandidaat-lidmaatschap van Bosnië „een politiek signaal in het licht van de huidige geopolitieke situatie”, meldt persbureau Reuters.

Het kandidaat-lidmaatschap van het Balkanland betekent niet per definitie dat Bosnië in de nabije toekomst toe zal treden tot de EU. Andere kandidaat-leden, waaronder Albanië, Moldavië, Noord-Macedonië en Turkije zitten al jaren in de wachtkamer, zonder dat de EU aanstalten maakt om ze toe te laten treden. Voordat landen lid kunnen worden moeten ze aan hoge eisen voldoen op het gebied van democratie, rechtsstaat en economie en langdurig onderhandelen om nationale wetten te laten rijmen met Europese standaarden.

Bovendien zijn een aantal Europese lidstaten, waaronder Nederland, in de regel sceptisch over elke vorm van EU-uitbreiding. Ook de Bosnische boot werd lange tijd afgehouden door Nederland, maar nadat Oekraïne en Moldavië zonder de gebruikelijke procedure kandidaat-lid werden vanwege de oorlog in Oekraïne kon een gelijke behandeling voor Bosnië niet uitblijven.

De grote hindernissen voor Bosnische toetreding liggen ook in het land zelf. Om Bosnië bestuurbaar te houden na de Joegoslavische oorlog van de jaren negentig, is een ingewikkeld bestuurlijk systeem opgetuigd. De drie bevolkingsgroepen in Bosnië - de Bosniërs, de Bosnische Serven en de Bosnische Kroaten - onderhouden zo een fragiele machtsbalans die de afgelopen jaren steeds meer in het geding komt. Met name de Bosnische Serven baren de internationale gemeenschap zorgen nu zij weer een leger opbouwen en separatistische retoriek omarmen.

Lees ook Is de EU wel klaar voor een nieuw rondje uitbreidingen?