Amerikanen wekken voor het eerst energie op met kernfusie

Voorlopig kunnen er nog geen elektrische auto’s van rijden, maar Amerikaanse wetenschappers hebben een belangrijke stap gezet in het kernfusieonderzoek. Ze hebben met een kernfusiereactie meer energie opgewekt dan er nodig was om die reactie op gang te brengen. Dat maakten onderzoekers van het van het Amerikaanse Lawrence Livermore National Laboratory dinsdagmiddag bekend.

Het experiment van het Amerikaanse National Ignition Facility (NIF) werkt kernfusie op door een capsule met fusiebrandstof, die bestaat uit zware varianten van waterstofatomen, te bombarderen met krachtige laserstralen. Op de ochtend van 5 december lukte het zo om in een fractie van een seconde 3,15 megajoule energie op te wekken tegenover de 2,05 megajoule die erin ging. Ter vergelijking: 2,05 megajoule is zoveel als een halve kilo TNT levert aan energie.

Onderzoekers proberen al decennia kernfusie, het fenomeen dat ook de energie van de zon creëert, op een gecontroleerde manier te realiseren op aarde. Het zou een nagenoeg onuitputtelijke energiebron zijn die geen broeikasgassen produceert en minder radioactief afval dan de huidige kerncentrales. Maar het is lastig te realiseren vanwege de enorm hoge temperatuur en druk die nodig zijn atoomkernen te laten samensmelten (fuseren), waarbij er energie vrijkomt.

Zeer lage efficiëntie

„Het is een mooi resultaat vanuit het perspectief van fusie-onderzoek”, zegt Marco de Baar, directeur van het Eindhovense onderzoeksinstituut Differ. „Het is de eerste keer dat er op een gecontroleerde manier kernfusie op gang gebracht wordt waarbij er meer energie uit komt dan ze erin stoppen. Maar ik zie het niet gebeuren dat ze met deze techniek een energiecentrale gaan maken.”

Dat heeft ermee te maken dat de 2,05 megajoule niet alle energie is die gebruikt werd. De lasers hebben namelijk een efficiëntie van nog geen procent. Het experiment trekt ongeveer 300 megajoule uit het elektriciteitsnet om uiteindelijk 2,05 megajoule aan de brandstof te leveren.

Het experiment van het NIF bestaat uit ’s werelds grootste lasersysteem dat 192 laserbundels opwekt die de onderzoekers richten op een gouden cilindertje met in het midden een balletje van nog geen twee millimeter groot – kleiner dan een peperkorrel. Die bestaat uit een schilletje van een soort diamant met binnenin de fusiebrandstof. De 192 laserstralen verhitten het cilindertje waardoor de wanden röntgenstraling uitzenden. Die röntgenstraling drukt het balletje samen waardoor het schilletje eraf vliegt, de brandstof implodeert en fusie op gang komt.

Zware varianten van waterstof

De brandstof bestaat uit deuterium en tritium, zware varianten (isotopen) van waterstofatomen. Die fuseren tot heliumatoomkernen. Eerder dit jaar toonden NIF-onderzoekers aan dat de fuserende brandstof zichzelf kan verhitten. Nu laten ze zien dat ze dit zo efficiënt kunnen doen dat er 3,15 megajoule energie ontstaat terwijl er 2,05 megajoule aan straling in gaat.

Dat is een indrukwekkende technologische prestatie, maar het is nog een lange weg naar energieopwekking met kernfusie. De Amerikaanse onderzoekers schatten dat het een aantal decennia zal duren voordat er fusiestroom uit het stopcontact komt.

Om met deze techniek een energiecentrale te bouwen zal het hele proces veel efficiënter moeten. Behalve dat er honderden megajoule het experiment in gaan om 3,15 megajoule te leveren, kunnen de lasers dit trucje hooguit één keer per dag, daarna moeten ze afkoelen. Voor een noemenswaardige energiecentrale zou je er tien van die capsules per seconde doorheen moeten jagen, stelde kernfusieonderzoeker Niek Lopes Cardozo van de TU Eindhoven na het verschijnen van de resultaten van eerder dit jaar.

‘Minibommetjes’ testen

Energieopwekking was ook niet het doel van het in 1997 opgerichte NIF. „NIF is onderdeel van een programma voor het testen van de betrouwbaarheid en het onderhoud van bestaande kernwapens zonder gebruik te maken van kernproeven. Hun doel is dus minibommetjes testen”, zegt De Baar.

Volgens De Baar ligt er voor de NIF-techniek bovendien nog geen reactorconcept klaar waarmee een energiecentrale gebouwd zou kunnen worden. Er wordt ook gewerkt aan andere kernfusietechnieken, die bijvoorbeeld proberen fusieplasma in op gang te krijgen en in bedwang te houden met magneetvelden. Deze experimenten leveren weliswaar nog niet meer energie dan erin gaat, maar er zijn wel reactorconcepten. Maar ook via die weg zal het nog decennia duren voor de eerste kernfusie-energiecentrale.