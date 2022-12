Als de VS hun kapitalisme niet beteugelen is het wachten op een revolutie, zegt deze topeconoom

‘Wat is er aan de hand met het kapitalisme?’ Angus Deaton, econoom, winnaar van de Nobelprijs in 2015 („Voor zijn analyse van consumptie, armoede en welvaart”, aldus het comité), kijkt veelbetekenend over zijn brillenglazen heen. Geen kleine vraag die hij aan de orde stelt in zijn Nexus-lezing van komende zaterdag aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deaton (77) baarde in 2013 opzien met het boek The -Great Escape, waarin hij aan de hand van diverse criteria liet zien dat het kapitalisme mensen gezonder, slimmer en gelukkiger heeft gemaakt.

„Een optimistisch boek”, zegt hij in een zitkamer in zijn huis nabij Princeton. „En daarna kwam dit”, zegt hij, wijzend op het exemplaar van Deaths of Despair (2020) dat op tafel ligt. Samen met zijn collega en echtgenoot Ann Case stuitte Deaton op een schokkende ontwikkeling. Terwijl vrijwel de hele 20ste eeuw de levensverwachting in de Verenigde Staten over de hele linie was gestegen, bleek er één bevolkingsgroep te zijn bij wie de levensverwachting na 1999 scherp was gedaald: witte mannen en vrouwen tussen de 25 en 64 jaar zonder diploma van het hoger onderwijs. Case en Deaton maken een droevige balans op van het leven van deze mannen en vrouwen. Ze sterven jonger, plegen vaker zelfmoord, ze zijn vaker ziek, vaker eenzaam en ongetrouwd, raken vaker verslaafd, ze zijn minder rijk en hun kinderen hebben een kleinere kans om door te leren en zich zodoende te ontworstelen aan de malaise. Voor deze Amerikanen werkt het kapitalisme niet (meer). „In de Nexus-lezing ga ik proberen het eerste boek en het tweede boek aan elkaar te praten.”

Angus Deaton na toekenning van de Nobelprijs voor de Economie, oktober 2015 Foto Peter Foley/EPA

In Deaths of Despair is de verbazing over wat u beiden heeft ontdekt bijna tastbaar.

„We konden niet geloven dat het waar was. Waarom hadden andere wetenschappers er nooit onderzoek naar gedaan? Waarom stonden de kranten er niet vol van? Een deel van het antwoord op die vraag is dat het iets was wat witte en niet zwarte Amerikanen trof. De voorzitter van de Amerikaanse Vereniging voor de Volksgezondheid zei: ‘Ik kan mijn woede niet onderdrukken over het feit dat jullie het hebben gewaagd onderzoek te doen naar het welzijn van witte Amerikanen, terwijl de zwarte Amerikanen het zoveel zwaarder hebben.’ Wat overigens zonder meer waar is.”

U schrijft: wat Afrikaans-Amerikaanse burgers vijftig jaar geleden overkwam toen ze massaal hun banen verloren, wat witte Amerikanen zonder universitair diploma nu overkomt, dat kan de hoger opgeleiden nog te wachten staan.

„Het zou zomaar kunnen dat de opkomst van kunstmatige intelligentie ook de banen van hoger opgeleiden vernietigt. Dat een robot mij straks interviewt over ons boek. En dat ons boek dan door een robot is geschreven. Het is goed om een universitair of hbo-diploma te hebben, maar het probleem is daarmee niet vanzelf opgelost. In de VS is zelfrespect vastgeknoopt aan het behalen van zo’n diploma. Dat is heel schadelijk. We moeten een andere manier vinden om zelfrespect bereikbaar te maken.”

„Als ook de hoger opgeleide bevolkingsgroep – zeg maar: wij – slachtoffer wordt van de huidige technologische revolutie, dan is er toch een verschil met de groep van witte Amerikanen zonder dat hoogste diploma. Wij hebben gemakkelijker toegang tot de macht. Als wij in de problemen raken, zullen politici geneigd zijn naar onze klachten te luisteren. Dat hebben ze niet gedaan toen de lager opgeleide Amerikanen in de problemen raakten.

„De journalist George Packer beschrijft een bijeenkomst in het Witte Huis begin 2000. President Clinton organiseerde een conferentie over de ‘nieuwe economie’. Microsoft-baas Bill Gates zat in een panel met econoom Amartya Sen en het was een grote zelffelicitatie van hoogopgeleid en succesvol Amerika. Clinton kondigde aan dat het Congres een wet zou aannemen voor permanente handelsrelaties met China, waardoor beide landen welvarender zouden worden en China meer vrij. Packer schrijft: je kunt de opkomst van Donald Trump bijna herleiden tot die bijeenkomst.”

Zaten ze er domweg naast, Clinton en zijn gasten? Of waren ze te optimistisch?

„Allebei. Ik ben hierover nog niet uitgedacht, maar als je naar het verleden kijkt zijn handel, globalisering en technologische veranderingen altijd de motor van de vooruitgang geweest. Het duurde soms even, maar uiteindelijk werden alle mensen er beter van. Ik ken veel economen die voor Clinton en Obama hebben gewerkt, en die dachten dat de handelsverdragen Amerikaanse werknemers ten goede zouden komen. Het is niet gebeurd.”

Nog niet, misschien?

„Het ziet er niet naar uit dat nog het wel gaat gebeuren.”

Is dit de brandstof voor de sociale onrust in de VS?

„Ik denk het wel. Het is vooral de neerbuigendheid die de lager opgeleide witte Amerikanen ervaren. In het Congres zitten geen mensen meer die op hen lijken. Ik geloof dat volgens een recente peiling bijna driekwart van de Amerikanen stemmen zinloos vindt omdat volgens hen de macht altijd terecht komt bij mensen die heel anders zijn dan zij. Dat is het moment waarop ze de hooivork pakken en een revolutie beginnen.”

U heeft begrip voor de aanhang van Trump, ook al stemmen ze tegen hun eigen belang in.

„Daar heb je het weer. ‘Tegen hun eigen belang in’. Dat is neerbuigendheid op stelten! Als Trump niet haar tegenstander was geweest, had ik ook tegen Hillary Clinton gestemd vanwege de neerbuigendheid en de leugens. Ja, dat een belastingverlaging zoals Trump die doorvoerde even voordelig uitpakt voor armen als voor rijken, is onwaarschijnlijk. Maar is dat onwaarschijnlijker dan de bewering dat ongelimiteerde invoer uit China de Amerikanen rijk maakt?”

Zit daar niet iets in? De weerzin van de Trump-kiezers tegen de coronavaccins heeft henzelf tot slachtoffers gemaakt.

„Zeker. In de statistieken zie je dat het aantal coronadoden in 2020 tamelijk proportioneel is verdeeld. Dan is er nog geen vaccin. In 2021 zie je dat er meer doden onder Republikeinse kiezers dan onder Democratische kiezers vallen. Door vaccinatie te weigeren, benadelen ze zichzelf – tot de dood erop volgt.”

„Onlangs hoorde ik Tony Fauci praten [de immunoloog die president Trump en president Biden adviseerde inzake de coronapandemie, red.]. Ik heb immens respect voor hem. Maar zelfs ik kon geen touw vastknopen aan wat hij zei. Dat schaadt niet alleen het vertrouwen in de corona-aanpak van de regering. Het schaadt alle vertrouwen in de regering. En dan was dit nog een calamiteit die we onder controle lijken te hebben, in tegenstelling tot de klimaatcrisis.”

Volgens u is de Amerikaanse gezondheidszorg een kankergezwel in de samenleving. En dat heeft direct te maken met wat er mis is met het kapitalisme.

„Het Amerikaanse zorgstelsel is buitensporig duur en inefficiënt. In wezen is het een omgekeerd Robin Hood systeem: geld gaat van de armen naar de rijken. Wij betalen veel meer voor dezelfde zorg dan andere landen en worden er ook nog minder gezond van.”

Is deze dure zorg een afwijking in het vrije-marktsysteem of juist het ultieme voorbeeld van wat de ongebreidelde vrije markt aanricht?

„Zorg hoort niet aan de vrije markt te worden overgelaten. Zorginstellingen zijn feitelijk monopolisten en artsen hebben een informatievoorsprong die hun patiënten nooit kunnen overbruggen. Wij kunnen niet beoordelen of de arts ons een behandeling of medicijn aanbeveelt omdat wij er beter van worden, of omdat de arts er zelf beter van wordt.”

Is uw optimisme over het kapitalisme nog gerechtvaardigd, gezien de conclusies uit uw laatste boek?

„Ik vind nog altijd dat mensen respect horen te hebben voor het goede dat het kapitalisme is en doet. Maar ik denk ook dat de grote successen die ik in The Great Escape beschrijf, deels de oorzaak zijn van de problemen waarin we ons nu bevinden. De vrije markt is op hol geslagen, heeft de onderkant van de arbeidsmarkt verwoest met z’n automatisering. In 1944 schreef Karl Polanyi al in The Great Transformation dat een vrije markt zonder restricties alles vernietigt. Wij zitten nu in een Polanyi-moment.”

Is het denkbaar dat economen en historici over honderd jaar terugkijken en vaststellen dat het kapitalisme uit de 20ste en 21ste eeuw een intrinsiek falend systeem was? Zoals wij nu terugkijken op het communisme, of op het mercantilisme van de 17de eeuw?

„Dat hangt af van wat er de komende jaren gebeurt. Als we erin slagen het kapitalisme onder controle te krijgen, denk ik: nee, dan zal er niet zo naar worden gekeken. En het harde kapitalisme van de 19de eeuw is ook onder controle gebracht. Daarna konden mensen als mijn vader, een militair die in de Tweede Wereldoorlog vocht, kinderen zoals ik naar de universiteit laten gaan.”

Zien Amerikaanse politici de urgentie wel?

„Ik las onlangs dat de regering zich heeft gecommitteerd aan herstelbetalingen voor Pakistan na een grote natuurramp. Dan denk ik: de hooivorken komen weer wat dichterbij.”

Angus Deaton Lezing in Rotterdam Angus Deaton, geboren in Edinburgh in 1945 en opgeleid in Cambridge, doceert sinds 1979 economie aan de universiteit van Princeton. In 2015 ontving hij de Nobelprijs voor de economie. Hij werkt en leeft samen met Anne Case. Deaton spreekt op zaterdag 17 december de Nexus-lezing uit op de Erasmus Universiteit Rotterdam, vanaf 15.00 uur. Informatie en kaarten via www.nexus-instituut.nl/activity/whats-the-matter-with-capitalism