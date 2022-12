Zet Van der Plas burgers en boeren tegen elkaar op? ‘Zou kunnen’, zegt ze

De ogen, de wenkbrauwen, de helft van zijn neus. De moeder van Amber Kortzorg wijst in het gezicht van haar dochter de trekken aan van haar vader. De vader die haar in bad deed en in slaap wiegde, getuige de babyfoto’s, maar de rest van haar opvoeding miste. Hij ging terug naar Suriname, Amber groeide op in Nederland met een Nederlandse moeder. Een roodharig meisje, met bruine sproetjes op een lichte huid. Het was haar moeder die haar roti leerde koken, woordjes Sranantongo liet spreken, met haar danste op Surinaamse muziek. „Ik heb altijd gezegd: ik heb een Surinaamse vader,” zegt Amber Kortzorg in het eerste deel van de zesdelige serie Alles is famiri (BNNVara). „Ik zei nooit: ik ben half-Surinaams.”

Voor de derde keer in haar leven reist ze voor deze serie naar Suriname, voor het eerst als volwassen vrouw die het land wil leren kennen om te ervaren of ze zichzelf er kan herkennen. In het eerste deel zijn het vooral de anderen die háár herkennen als een dochter van het land. Te beginnen bij haar haar. Kapster Titinbo Aviankoi van de Academie voor kroeshaar wast Ambers rode krullen en vlecht ze in strakke lijnen over haar hoofd. Amber blijft in de spiegel een witte vrouw met een zwart kapsel zien. Kan dat wel, vraagt ze zich af. „Is dat geen culturele toe-eigening?

Vorige week maandag, bij Andere tijden (NTR), zag ik presentator Astrid Sy net zo onzeker in een kapperstoel zitten, maar dan in Nederland bij de kleindochter van de eerste black hair-kapper van het land. Sy vertelt de kapster dat zij haar kroeshaar altijd te springerig en te pluizig heeft gevonden. Sluik moest het zijn, glad en steil zoals dat van de andere meisjes in de klas. De kapster kapt en kneedt onverstoorbaar haar krullen tot de weelderige bos die ze van haar Senegalese vader erfde. Sy keek in de spiegel, maar helemaal senang leek ze nog niet met wie ze zag.

Op het T-shirt van Kortzorgs kapster in Suriname staat: ‘We don't do hair. We do identity.’ Haar(-dracht) is bepalend voor wie je bent, zegt zij. „Bepalend ook voor hoe je gezien wil worden.” Precies dat was de strekking van Andere tijden, want het geldt voor ongetemd kroeshaar net zo goed als voor de hanenkammen van de punkers, de opgeschoren hoofden van voetballers en het bolle kapsel van Beatrix. De kapster herkent in Ambers krullen haar „Surinaamse roots”. Suriname in haar haar, en dat is nog maar het begin.

Het ‘hele verhaal’

Het antwoord van Caroline van der Plas, Tweede-Kamerlid van BoerBurgerBeweging, bleef een paar seconden uit. De vraag van Medialogica was of ze in complottheorieën geloofde. Nee, zei ze toen. „Ik denk het niet.” Zij richtte haar partij in 2021 op om burgers het „héle verhaal” over de agrarische sector te vertellen. Dat ze daarbij halve waarheden en driekwart leugens niet schuwt, laat de aflevering Boer Burger Beeldvorming mooi zien.

Neem haar verwijt dat het de overheid niet te doen is om natuur, milieu of klimaat. Nee, de boeren moeten weg, opdat hun landbouwgrond kan worden vol gebouwd met huizen. Onzin, zei Alex Datema, melkveehouder. Hij berekende dat voor de bouw van 1 miljoen huizen hooguit 1 tot 1,5 procent van alle landbouwgrond nodig is. Hij wist ook waarom Van der Plas het tóch blijft beweren: „Om boeren op te jutten.” Zet ze zo burgers en boeren niet juist tegen elkaar op, vroeg de Medialogica-verslaggever. Van der Plas dacht even na, en zei toen: „Zou kunnen.” Dat was wel weer eerlijk van haar.

Ze erkende ook dat ze het rapport van stikstofprofessor Jan Willem Erisman nog niet eens half had gelezen. Ze fakkelde zijn plannen af na lezing van de voorpagina van de Telegraaf. Jammer, want hij zei niet dat er minder boeren moeten komen, maar minder dieren. Daarop deed ze een halfslachtige toezegging het rapport nog eens helemaal te lezen.