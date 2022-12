Wie profiteert van genen in de natuur?

In 2050 in harmonie leven met de natuur: dat is het overkoepelende doel van de VN-biodiversiteitstop die momenteel in Montreal plaatsvindt. Een veelgenoemd streven is om 30 procent van al het land- en wateroppervlak uit te roepen tot beschermd gebied. Maar een ánder belangrijk thema deze conferentie is DSI, digital sequence information – een overkoepelende term voor gegevens die voortkomen uit genetische bronnen. De vraag is wie zeggenschap heeft over die bronnen, én wie ervan profiteert.

Zo’n economisch onderwerp lijkt op het eerste gezicht gek op een ecologische conferentie. Maar het thema gaat terug tot 1992, toen tijdens de Earth Summit in Rio de Janeiro de basis werd gelegd voor internationale verdragen op het gebied van klimaat, verwoestijning en biodiversiteit. Dat laatste verdrag, de ‘Convention on Biological Diversity’ uit 1993, kent drie pijlers: behoud van biodiversiteit, duurzaam gebruik van ecologische bronnen – zoals duurzame houtkap en duurzame visserij – én een eerlijke en rechtvaardige verdeling van de opbrengsten uit genetische bronnen, oftewel uit natuurlijk materiaal waarvan genetische informatie wordt gebruikt voor bijvoorbeeld onderzoek of industriële toepassingen.

Struikelpunten

En juist die derde pijler heeft alles te maken met DSI, vertelt Bob Kreiken, die aan de TU Delft op het onderwerp promoveert en nu ook in Montreal is. „Eind 2010 is een protocol opgesteld in het Japanse Nagoya, waarin juridisch is vastgelegd dat landen verplicht zijn tot ABS, access and benefit sharing.” Als een onderzoeker interesse heeft in een genetische bron, bijvoorbeeld een plant die als farmaceutische grondstof dient, moet het gebruik worden gemeld. Ook moet er onderhandeld worden over eerlijke toegang met het land van herkomst. „Het kan gaan om een financiële compensatie, maar essentiëler is de wetenschappelijke emancipatie. Het zijn vaak westerse landen die rijk zijn aan technologie en ontwikkelingslanden die rijk zijn aan biodiversiteit, en het idee is dan dat bedrijven of onderzoeksinstituten afspreken om technologieën te delen, of gezamenlijk met wetenschappers uit het land van herkomst onderzoek te doen aan een bepaalde genetische bron.”

Dat de uitvoering van ABS niet soepel verloopt, komt mede door de digitalisering. Kreiken: „In de jaren negentig ging het over het verzamelen van planten en dieren. Maar tegenwoordig kunnen onderzoekers dna-sequencers het veld mee innemen om monsters te nemen in het bos of in de bodem en kunnen ze hun data digitaal verzenden zonder het oorspronkelijke materiaal mee te nemen. Maar dat materiaal is wél nog de bron van die data. Dus hoe zit het dan met het eigendomsrecht? Daarover gaat DSI.”

In 2016 kwam DSI voor het eerst op de agenda van een biodiversiteitstop, sindsdien vinden gesprekken plaats over struikelpunten en mogelijke oplossingen. Nu is het uitgegroeid tot een hoofdonderwerp van de top in Canada. Zo heeft een Afrikaanse delegatie al bepleit dat 1 procent van de DSI-gegenereerde opbrengsten moet worden geïnvesteerd in biodiversiteitsbehoud in de landen van herkomst.

Wat de discussie over DSI ingewikkeld maakt is dat onduidelijk is wat er precies onder valt. „Er moet een akkoord komen op basis van juridisch vastgelegde begrippen, maar die zijn er nu nog niet. In afwachting van het akkoord wordt nu door bedrijven en universiteiten genetische data verzameld, waarvan niemand weet welke regelgeving daarvoor geldt.”

Onrechtvaardige praktijken

Niet alle genetische bronnen worden gebruikt voor economisch gewin, benadrukt hij. „Er zijn wetenschappers die genetica gebruiken voor taxonomisch onderzoek, en dat kan de biodiversiteit verbeteren. Veel rijke landen zeggen ook: onze wetenschap draagt bij aan het verbeteren van de wereld, en zo voldoen wij al aan onze verplichtingen inzake ABS. Maar als bedrijven uit die landen bijvoorbeeld het patent krijgen op vaccins die daaruit zijn voortgekomen, dan leidt dat tot wantrouwen.” En soms zijn er praktijken gaande waarbij bedrijven door biopiraterij regelgeving omtrent genetische bronnen omzeilen.

In Montreal zullen ook inheemse groepen zich uitspreken over DSI. „Voor hen is de natuur iets waarmee je samenleeft, niet iets waar je van profiteert. Maar de gebieden waar de bronnen vandaan komen worden wél vaak door hen beheerd, en ze hebben veel kennis over de lokale soorten. Ze verlangen niet naar geld in ruil voor hun informatie, maar wel naar erkenning van hun rechten. Dus bijvoorbeeld dat hun bijdrage wordt genoemd op het uiteindelijke product.”

De top in Montreal zal zeker nog geen kant-en-klaar document opleveren, verwacht Kreiken. „Maar er wordt gestreefd naar een compromis tussen open toegang tot genetische data en het tegemoetkomen van ontwikkelingslanden.”