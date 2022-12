VN: 11.000 kinderslachtoffers sinds begin Jemen-conflict

Sinds het begin van de oorlog in Jemen werden ruim 11.000 kinderen gedood of verwond. Dat is een gemiddelde van vier per dag sinds de gevechten in 2015 escaleerden, meldt VN-organisatie Unicef zondag.

Volgens de kinderrechtenorganisatie ligt het aantal waarschijnlijk zelfs hoger. 2,2 miljoen Jemenitische kinderen zouden bovendien op dit moment ondervoed zijn. Door ziektes en hongersnood zouden honderdduizenden in levensgevaar zijn.

De oorlog in Jemen en de daarbij horende humanitaire crisis woedt – met tussenpozen – inmiddels al acht jaar. Een internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië steunt de zittende regering in zijn conflict met Houthi-rebellen, die gesteund worden door Iran. Volgens eerdere gegevens van de Verenigde Naties hebben zo’n 23,4 miljoen Jemenieten, bijna driekwart van de bevolking, humanitaire hulp nodig. Miljoenen Jemenieten zijn op de vlucht in eigen land en voor minstens evenveel mensen dreigt een hongersnood.

Opgeheven bestand

Onder leiding van Saoedi-Arabië werd in april nog een wapenstilstand afgekondigd tussen de Houthi-rebellen en de zittende coalitie. Het bestand werd in oktober niet verlengd, en hoewel grootschalige nieuwe gevechten voorlopig uitbleven, zijn volgens de kinderrechtenorganisatie sinds het eind van het staakt-het-vuren echter nog eens 62 kinderen gedood of gewond geraakt.

Ondanks bemiddeling van de VN kwam het in oktober niet tot een akkoord over een verlenging. Met name de Houthi-rebellen, die een groot deel van het land in handen hebben, zagen „ geen serieuze bereidheid” bij de regering om de humanitaire problemen als topprioriteit aan te pakken. De coalitie, Saoedi-Arabië voorop, leek er volgens analisten meer op gebrand de oorlog te beëindigen en stelde op haar beurt dat de Houthi’s hun verplichtingen niet waren nagekomen.

Het zes maanden durende bestand was de langste gevechtspauze sinds het begin van het conflict en deed de hoop ontstaan voor een geweldloze oplossing voor een van de ergste humanitaire crises ter wereld. In oktober kwamen berichten naar buiten van nieuwe gevechten tussen de verschillende strijdende partijen.

