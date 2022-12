OM negeerde verzoeken van familie Nabil B. om beveiliging

Het Openbaar Ministerie heeft verzoeken om persoonsbeveiliging van twee broers van kroongetuige Nabil B. tot twee keer toe afgewezen. Twee dagen na het laatste verzoek is een van de twee broers – Reduan – doodgeschoten in zijn bedrijfspand in Amsterdam-Noord. Het OM meldde vlak na zijn gewelddadige dood op 29 maart 2018 op vragen van journalisten dat Reduan „geen of slechts beperkte beveiliging” wilde.

Dit blijkt uit een reconstructie door NRC van de onderhandelingen tussen Nabil B. en de overheid over de kroongetuigendeal, gebaseerd op dossierstukken, gespreksverslagen, berichtenverkeer via e-mail en WhatsApp en gesprekken met betrokkenen.

Nabil B. is kroongetuige in de strafzaak Marengo tegen een groep verdachten rond Ridouan Taghi, die worden verdacht van zes moorden.

Verzoeken om veiligheidsmaatregelen voor zijn familie zijn tijdens die onderhandelingen structureel genegeerd, blijkt uit genoemde stukken. Een woordvoerder laat maandag weten dat het Openbaar Ministerie het „op belangrijke onderdelen niet eens is met wat er in het artikel” wordt gesteld. „Tegelijkertijd doet de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) momenteel nog onderzoek naar de beveiligingssituatie rondom de tragische dood van de broer van kroongetuige in het Marengo-proces. Dat betekent dat het ons nu niet vrij staat om ons in de media inhoudelijk uit te laten over dit onderwerp.” De OVV doet dit onderzoek op verzoek van het ministerie van Justitie.

Vanaf de start van de gesprekken over een kroongetuigendeal, begin 2017, hebben Nabil B. en zijn familie gewaarschuwd voor de grote veiligheidsrisico’s voor de familie. Justitie en politie hebben die waarschuwingen terzijde geschoven. Het ergste dat de familie kon overkomen, was in de ogen van justitie en politie ‘een steen door de ruit’. De familie voelde zich niet serieus genomen en dat zette de relatie met het OM onder druk. „Het belang tot een deal te komen met Nabil was voor het OM belangrijker dan onze veiligheid”, stelt een familielid.

Het OM heeft tot de moord op Reduan vastgehouden aan het argument dat het in Nederland niet eerder was voorgekomen dat een familielid van een kroongetuige is vermoord.

Advocaat gewaarschuwd

Vanaf het moment dat de verklaringen van Nabil B. medio maart werden verstrekt aan een medeverdachte van Nabil B. in de Marengozaak – twee weken voor de moord op Reduan – werden de bedreigingen richting de familie concreet en acuut. Die dag werd Bart Stapert, op dat moment samen met Derk Wiersum advocaat van Nabil B., gewaarschuwd door het OM: „Wij verwachten wel dat er iets gebeurt komend weekend.”

In de periode voor de bekendmaking van de deal meldde de familie van Nabil B. dat er een ernstig veiligheidsincident was geweest in hun omgeving. Weer enkele dagen later kreeg de familie van Nabil B. te horen dat er in Utrecht handgranaten werden gevonden, een incident dat door de politie werd gelinkt aan de deal die Nabil B. heeft gesloten.

Daarna vroeg een broer van Nabil B. voor het eerst om persoonsbeveiliging, omdat de voorgestelde camera’s en een noodknop volgens hem geen soelaas boden tegen de kalasjnikovs en bazooka’s waar de criminele organisatie zich van bediende.

Op vrijdag 23 maart 2018, de dag dat de nieuwe kroongetuige werd gepresenteerd tijdens een eerste openbare zitting, hoorde een familielid dat een specifieke politieafdeling niet met hem wilde afspreken vanwege „een veiligheidsrisico”. Ze willen niet het risico lopen „dat ze zelf uit de schoenen worden geschoten”. De mededeling staat in schril contract tot in eerdere berichten aan Nabil B. dat zijn familie geen risico zou lopen.

Acute dreiging

Op 27 maart 2018 vroeg een broer van Reduan en Nabil B. om hulp tijdens een bespreking met twee medewerkers van het OM, die verantwoordelijk is voor de beveiliging van de familie. Vanwege de acute dreiging vroeg hij weer om persoonsbeveiliging voor zichzelf, zijn broer Reduan en de rest van de familie. Hij verwees naar een bericht dat het OM enkele dagen daarvoor op een openbare zitting naar buiten had gebracht. „Ik ga iedereen van hem laten slapen als hij mijn naam heeft genoemd”, luidde het bericht, dat volgens het OM afkomstig is van Ridouan Taghi.

Volgens de betrokken medewerkers ontbrak op dat moment de noodzaak voor persoonsbeveiliging van de broers en andere familieleden en was bovendien geen capaciteit beschikbaar. De beveiligingsmedewerkers zegden wel toe dat zou worden gekeken naar passende maatregelen voor de beveiliging rond het bedrijf van Reduan in Amsterdam-Noord, omdat hij relatief gemakkelijk te vinden is. Die maatregelen waren echter nog niet van kracht op het moment dat een huurmoordenaar zich op donderdag 29 maart 2018 meldde bij het kantoor van Reduan en hem in het trappenhuis doodschoot.

Lees ook de reconstructie: Hoe justitie het gevaar voor de familie van kroongetuige Nabil B. onderschatte