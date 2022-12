Veertig procent van werkgevers geeft inflatiebonus

Een aanzienlijk deel van de werkgevers ondersteunt zijn personeel dit jaar met een inflatiebonus. Dat blijkt uit een enquête van werkgeversorganisatie AWVN. Veertig procent van de werkgevers geeft zijn werknemers een eenmalige uitkering als steuntje in de rug vanwege de hoge inflatie. Bij de helft van die werkgevers bedraagt de bonus 500 euro of meer.

De eenmalige uitkering is populair, stelt AWVN, omdat werkgevers daarmee gericht werknemers kunnen ondersteunen die het financieel moeilijk hebben – al zegt twee derde de eenmalige bonus aan iederéén in de organisatie uit te keren, niet alleen aan degenen die het moeilijk hebben. Het is ook een populaire maatregel, stelt AWVN, omdat de inflatie „een tijdelijk karakter” zou hebben, „terwijl een loonsverhoging structureel is en meestal niet snel zal worden aangepast als de economische situatie normaliseert”.

Sfeer in cao-overleg is ‘harder’, met bonden die ‘hoge loonwensen’ hebben, aldus de AWVN

Werkgevers gaven aan hun personeel ook op andere manieren te willen compenseren voor mogelijk koopkrachtverlies. Denk aan een hogere reiskostenvergoeding, het inzetten van budgetcoaches of uitbetaling van vakantiedagen. Bijna een kwart van de werkgevers zegt het loon van werknemers structureel te verhogen.

AWVN, dat bedrijven bijstaat bij cao-onderhandelingen, ondervroeg 170 bedrijven over hun plannen om werknemers bij te staan. In totaal zegt ruim twee derde ‘iets’ extra’s te willen doen voor het personeel.

Geen volledige compensatie

In november spraken werkgevers en vakbonden in cao-onderhandelingen loonstijgingen af van gemiddeld 6,4 procent, berichtte AWVN eveneens op maandag. Voor heel dit jaar ligt dat gemiddelde op 3,6 procent.

Dat is weliswaar een stijging ten opzichte van een jaar eerder, toen dat gemiddelde op 2,1 procent lag. Maar een volledige compensatie voor inflatie is het niet – die bedroeg in november 11,2 procent.

AWVN constateert in een begeleidend persbericht dat de sfeer bij cao-onderhandelingen afgelopen maanden „harder” is geworden. De werkgeversorganisatie hekelt de in hun ogen „hoge loonwensen” van de vakbonden, die bovendien „niet geneigd lijken om de fikse koopkrachtreparatie van het kabinet mee te wegen” in hun eisen.