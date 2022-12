Twee doden bij demonstraties in Peru na afzetting president Castillo

Bij demonstraties in de Peruaanse stad Andahuaylas zijn zondag zeker twee doden en vijf gewonden gewonden gevallen, melden internationale persbureaus. De demonstranten eisten de vrijlating van president Pedro Castillo, die in de cel zit nadat zijn „zelfcoup” woensdag mislukte. Ook willen ze dat de verkiezingen vervroegd worden. Daar lijkt Castillo’s opvolger, voormalig vicepresident Dina Boluarte, in mee te gaan. Maandag maakte ze bekend dat ze van plan is om de verkiezingen, die gepland staan voor 2026, twee jaar naar voren te halen.

De demonstranten gooiden met stenen en schoten met katapulten op de politie, die daarop traangas gebruikte. De demonstranten staken een brandstofopslag en verkeerstoren op het lokale vliegveld in brand, aldus lokale media. Vijftig politieagenten en luchthavenmedewerkers zouden zijn gegijzeld. Zaterdag vonden er ook al demonstraties plaats in de stad, waarbij zeker twintig mensen gewond raakten. Ook in andere steden in Peru gingen demonstranten de straat op en werden snelwegen geblokkeerd.

De Peruaanse president Castillo werd woensdag door het parlement afgezet. Hij pleegde die dag een „zelfcoup”, waarbij hij het parlement buitenspel wilde zetten. De poging mislukte. Enkele uren later stemde het Congres in met zijn afzetting, officieel wegens „blijvende morele ongeschiktheid”. ‘s Nachts werd hij gearresteerd.

