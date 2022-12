Tien weken cel voor man die op rellen uitgelopen coronademonstratie streamde

De rechtbank van Den Haag heeft een 45-jarige man maandag tien weken celstraf opgelegd voor het bedreigen van politieagenten en opruiing tijdens een op rellen uitgelopen coronademonstratie eind vorig jaar. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank. Het OM had vijf maanden geëist. Zijn acties waren „zeer kwalijk” en zorgelijk, zei de rechter volgens persbureau ANP.

In de afgelopen twee jaar publiceerde de man meerdere video’s op Facebook, waarin hij dreigend sprak over onder meer tribunalen en de doodstraf voor politieagenten die het coronabeleid handhaafden. Toen op 19 november 2021 rellen uitbraken na een coronademonstratie op de Coolsingel in Rotterdam, begon hij, eveneens op Facebook, een livestream.

Een uur lang filmde hij onder meer hoe iemand een voertuig beschadigde, waarop hij „goed werk” naar hem riep. Ook zei hij tijdens de livestream dat „dit is wat er gebeurt als je het Nederlandse volk blijft verneuken”.

Op de avond van de Rotterdamse rellen werd vanaf meerdere platforms gestreamd. Kort na de gebeurtenissen stelde de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb voor het livestreamen tijdens demonstraties te gaan reguleren. Over het verslag van platform Video in Verzet zei hij: „Wat ik storend vond? Die meneer die daar stond, met zijn videoapparaat. Dat beschouwen wij nu, in ons huidige stelsel, niet als opruiend, maar als journalistiek werk. Maar voor mij is het opruiend.”

