Treurig hingen een studiegenootje en ik aan de telefoon: onze diploma-uitreiking is het vieren niet waard. We zitten twee punten af van een cum laude en dat maakt onze master futiel. De waarde van ons onderwijs is de afgelopen decennia steeds belangrijker geworden. Onderwijs is namelijk, zo werd ons geleerd, ‘een investering in jezelf’. En dat investeren zorgt voor stress.

Nnenna Onwuka is afgestudeerd in master mensenrechten.

Econoom Gary Becker bedacht in de jaren zestig de ‘human capital theory’: het idee dat mensen, als een product van de markt, investeren in zichzelf om daar vervolgens een beter salaris, gezondheid en welzijn als rendement voor terug te krijgen. Een van de voornaamste investeringen is in het onderwijs waar de opbrengst van een ‘betere’ baan zwaarder weegt dan de moeite en het geld die erin zijn gestoken. Niet alleen het individu, maar ook de economie als geheel zou de vruchten plukken van deze hogeropgeleide, productieve beroepsbevolking.

Naast een investering voor economische winst, wordt onderwijs ook aangemoedigd als een investering in sociale mobiliteit: een manier om hoger op de maatschappelijke ladder klimmen. Het gymnasium en de universiteit zijn immers de enige twee van Joris Luyendijks ‘zeven vinkjes’ waar men zelf invloed op heeft.

Becker was econoom aan de Universiteit van Chicago, de broedplaats voor neoliberalisme in de twintigste eeuw. Het neoliberalisme, dat we kennen van Reagan, Thatcher en een verdunde variant in Nederland onder Lubbers, plaatst de markt boven de staat. Denk aan de privatisering van telefonie en energiebedrijven. Ook het onderwijs, voorheen overduidelijk publiek, is wereldwijd steeds meer op een markt gaan lijken. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk bestaan publieke scholen en big business onderwijsbedrijven naast elkaar en in Chili en Zweden kregen ouders tegoedbonnen voor het onderwijs om concurrentie tussen scholen aan te moedigen.

Unique selling point

In Nederland is het niet zó ver gekomen. De overheid betaalt voor onderwijs en controleert het terwijl zij de consument (leerling/ouder) dwingt te ‘consumeren’ door middel van de leerplicht. De markt is troebel en niet geheel vrij.

Toch is marktdenken overal in ons huidige onderwijssysteem terug te vinden in de vorm van keuzevrijheid, meetbaarheid en competitie.

De aandacht is verschoven van de behoefte van de leerling naar hoe deze presteert. Centrale toetsen worden gebruikt door de inspectie om scholen te controleren, door schoolbesturen om leerkrachten te vergelijken, door de overheid om ons beleid naast buitenlandse prestaties te leggen, en door de consument. Ouders kunnen met hulp van vergelijkingswebsites zicht krijgen op examencijfers, doorstroom naar de universiteit en tevredenheid en op basis daarvan een school kiezen. Ook kunnen zij grijpen naar de private sector voor bijles of examentraining. In dit klimaat leren kinderen hoeveel hun prestaties en investeringen ertoe doen.

Universiteiten, die sinds de wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie van eind jaren negentig zijn ingericht als bedrijf, halen alles uit de kast om nieuwe 18-jarige consumenten te lokken. Wordt het de Universiteit van Amsterdam? Unique selling point (USP): nauw verweven met de stad. De Universiteit van Leiden? USP: oudste universiteit van Nederland. Wordt het twee keer zoveel betalen voor een University College? USP: op z’n Amerikaans van een brede studie genieten. Of wordt het meer dan tien keer zoveel betalen voor een topuniversiteit in het buitenland? USP: Een nobelprijswinnaar-kwekerij.

Mentale gezondheid

Eenmaal aangekomen op de universiteit gaat het marktdenken verder. Studenten vullen na elk vak, elk jaar en elke studie een evaluatie in: een soort klanttevredenheidsonderzoek. En bij enig ongemak kunnen zij roepen ‘hier betalen we niet voor!’.

Het aantal studenten aan het hoger onderwijs gaat omhoog; het gevraagde onderwijsniveau voor banen stijgt ook. Socioloog Randall Collins noemt het credential inflation: terwijl bachelordiploma’s hun waarde verliezen en masters en PhD’s steeds normaler worden, groeit competitie tussen universiteiten en tussen studenten onderling. Socioloog Ronald Dore beschreef hetzelfde concept als de diploma disease, een ongelukkige situatie waar constant streven naar een hoger diploma de ervaring van het leren zelf ondermijnt. Studenten moeten steeds meer investeren in hun eigen human capital om uit te blinken. Zo veranderen zij langzaam in wandelende cv’s.

Studenten bewandelen het pad naar een glansrijke toekomst en de weg naar een burn-out tegelijkertijd

Roeien naast de studie? Teamplayer. Bestuur van een vereniging? Leiderschap. Decor-ontwerper voor de theaterclub? Creatief denken. Onbetaalde stage tijdens de zomervakantie? Ervaring in het veld. Dit alles tegelijkertijd op 5 uur slaap? Multitasken en presteren onder druk.

Studenten bewandelen het pad naar een glansrijke toekomst en de weg naar een burn-out tegelijkertijd. En hier liggen competitie en individuele verantwoordelijkheid centraal. Elke minuut die met Netflix verspild wordt, zit een medestudent haar aantekeningen te herlezen en elk groepsproject vormt een bedreiging voor het eigen success.

Er ligt extra stress bij studenten die met een achterstand aan deze race beginnen en bij studenten die met hulp van een bijbaan de huur moeten betalen. Zij hebben of geen tijd voor fulltime onbetaald werkervaring opdoen of maken er tijd voor door slaap en mentale gezondheid op te offeren.

Wanneer onderwijs een investering wordt, gaat de intrinsieke waarde ervan verloren. Nieuwe kennis opdoen, leerplezier, Bildung? Het doet er niet toe. Klasgenoten zijn geen vrienden of sparringpartners, maar concurrenten. En de studenten zelf? Zij verliezen hun waarde als denkend, genietend en rustend mens en veranderen in overspannen homo economicus; neoliberale rupsjes-nooit-genoeg, die na het afronden van een masterdiploma aan internationale topuniversiteit ontevreden zijn dat ze geen ‘distinction’ aan hun LinkedIn pagina kunnen toevoegen.