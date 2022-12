Strafrechtelijk onderzoek tegen FVD’er Van Houwelingen om foto nazivlag

Het Openbaar Ministerie is maandag een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen (FVD), omdat hij in september een bewerkte foto plaatste op Twitter van twee ministers met een vlag met hakenkruis. Justitie verdenkt de FVD’er van smaad en/of belediging.

De afbeelding die Van Houwelingen destijds op Twitter plaatste, leidde tot ophef. Op de oorspronkelijke foto hijsen ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) en Karien van Gennip (Sociale Zaken, CDA) een vlag met daarop de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. In de inmiddels verwijderde tweet staat naast die afbeelding een bewerkte versie, waarop deze vlag is vervangen voor een nazivlag. „De façade en de werkelijkheid”, had Van Houwelingen erbij geschreven.

Beide ministers deden aangifte. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte wilde eerder al een officiële klacht indienen bij het College van onderzoek integriteit van de Tweede Kamer om Van Houwelingen te laten schorsen. Na een verhoor door de Rijksrecherche zal het OM beslissen of Van Houwelingen wordt vervolgd.