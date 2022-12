Stormen, branden en schorskevers teisteren het Finse bos

In Finland neemt de schade aan bossen toe, net als in veel andere Europese landen. Stormen, branden en met name schorskevers slaan vaker toe. De groeisnelheid van de bomen is vorig jaar voor het eerst in honderd jaar afgenomen. Klimaatverandering maakt de kans op schade groter. Het is de vraag of de bossen de belangrijke rol kunnen spelen die de Finse overheid in zijn ambitieuze klimaatplannen voor ogen heeft.