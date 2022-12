Steeds meer schade aan Europese bossen

Stormen, branden en schorskevers hebben de afgelopen 70 jaar steeds meer schade aangericht aan de Europese bossen. Met name het aandeel van schorskevers is de laatste 20 jaar sterk gegroeid. Het is mede een gevolg van toenemende droogtes, die op hun beurt veroorzaakt worden door klimaatverandering. Dat blijkt uit een analyse die deze maandag is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Global Change Biology.

De onderzoekers waarschuwen dat de toenemende schade een bedreiging kan vormen voor politieke doelen. Vorig jaar heeft de Europese Commissie voorstellen gedaan voor een nieuwe ‘bosstrategie’. De druk op het Europese bos zal naar verwachting toenemen, doordat er steeds meer eisen aan worden gesteld. Het moet helpen in de strijd tegen klimaatverandering – onder andere door de aanplant van drie miljard extra bomen. Er moet ook meer bos beschermd worden, om de biodiversiteit te behouden en te verbeteren. Daarnaast is er naar verwachting meer hout nodig voor de energievoorziening en voor duurzame bouw (als vervanging van beton en cement).

Het Europese bos is sinds de Tweede Wereldoorlog in oppervlak toegenomen, en beslaat inmiddels circa een derde van het grondgebied. Maar ook de schade neemt toe, zo laat de analyse zien. Gemeten als percentage van het totale bos gaat het om een relatief klein aandeel, minder dan een procent. „Desalniettemin gaat het om grote volumes aan beschadigd hout”, zegt Marco Patacca, eerste auteur van het artikel en verbonden aan de Wageningen University & Research. Die hoeveelheid is, gemeten in kubieke meter hout, iets opgelopen, tot 16 procent van het jaarlijks geoogste (goede) hout.

Eentonigheid

De toename van de schade heeft volgens Patacca onder meer te maken met de eentonigheid van de bossen. Herbebossing is vooral gedaan met soorten waar de houtindustrie op is ingesteld, naaldbomen en coniferen. Uit het twee jaar geleden verschenen rapport State of Europe’s Forests 2020 blijkt dat in 33 procent van het totale bosgebied één soort domineert. Die eentonigheid maakt bomen kwetsbaarder voor ziektes.

De afgelopen jaren zijn er vaker studies verschenen over schade aan Europese bossen, maar die baseerden zich op satellietbeelden, die de kroon van bossen in beeld brengen. „Daarop is het verschil tussen bijvoorbeeld een gekapt en een platgewaaid stukje bos lastig te zien.”

De nu uitgevoerde analyse baseert zich op waarnemingen aan de grond. Die data waren er al voor de periode 1950-2000, maar nog niet voor de daarop volgende twintig jaar. Die gegevens hebben de onderzoekers uit nationale inventarissen en allerlei lokale archieven weten te halen.

Ook aan deze methode kleeft een nadeel. Niet alle stukjes beschadigd bos worden bezocht en geïnventariseerd, bijvoorbeeld omdat de mankracht er niet voor is. De onderzoekers pleiten voor een grootschalige, structurele monitoring van het Europese bos.

Oorzaken

Daarnaast, zegt Patacca, is er meer onderzoek nodig naar de oorzaken van schade, en hun interactie. „Als een boom belaagd is door schorskevers, waait hij makkelijker om. En na een storm is er veel dood hout dat allerlei organismen aantrekt. Zo ontstaan vaak hotspots voor uitbraken van plagen.”