Sorry is prima, maar het gaat erom hóé je het zegt, vinden Surinaamse Nederlanders

‘Weet je wat het is…” Fabian van de Leuv (51) rekent twee doosjes blauwe bessen af, stopt ze in de trolleytas van zijn moeder en draait zich om. „Het gaat niet om ‘sorry’ zeggen. Het gaat erom hóé je het zegt.” Van de Leuv gaat veel met witte Nederlanders om en hij merkt: ‘sorry’ komt er altijd wel erg makkelijk uit. „Ze zijn het gewend te roepen. Maar op een kille manier. Wil je dat een excuses betekenis heeft, dan moet het geméénd zijn. Dan moet het” – hij wijst naar zijn borst – „hiervandaan komen”.

Van de Leuv is met zijn moeder inkopen doen op de Haagse Markt. Een „mama-zoonmomentje”, elke maandagmiddag. Niet dat het opschiet, z’n moeder komt overal vriendinnen tegen. Deze markt – de grootste van Nederland – verbroedert. Dat is wat Van de Leuv, chefkok van beroep, zelf ook merkt als hij hier met zijn leerlingen is en ze laat kennismaken met de keukens van al die kraampjes. Libanees, Turks, Nederlands, Surinaams.

Eten verbroedert. En hij hoopt dat de excuses die de Nederlandse regering wil maken aan Suriname en de Caribische eilanden voor het slavernijverleden, op dezelfde manier verbindend werkt. Maar dan moet het wél op juiste manier gebeuren. En daar hebben veel Nederlanders van Surinaamse komaf hier op de markt zo hun bedenkingen bij.

1 juli 2023

Neem de voorgenomen datum: 19 december, willekeurig gekozen door het kabinet. Nee, nee, zeggen ze hier. Dat is niet de dag. 1 juli 2023 moet het zijn. Dan is het Keti Koti, de jaarlijkse viering van de afschaffing van de slavernij, volgend jaar precies 150 jaar geleden. Op die dag steekt ook Sandra Strok (53) – vandaag op de markt om „even een rondje” te maken langs bekenden – zich steevast in traditionele kleding om stil te staat bij het verleden. „Lekker thuis met Surinaamse muziek op, kinderen over de vloer en verhalen vertellen over vroeger.”

Al vindt Strok, die werkt in de ouderenzorg, het nog steeds ongelooflijk dat ze er elk jaar vrij voor moet vrágen, in plaats van dat 1 juli een officiële feestdag is. „Ik mis in Nederland de erkenning voor het verleden. Juist daarom is excuses maken op die dag zo belangrijk.”

Lees ook deze column: Iedere Nederlander zou Keti Koti moeten vieren

Acht bewindslieden maken op verschillende plekken excuses, is het idee. Onder hen minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66). Slecht idee, vinden ze hier. „Die hoort dat niet te doen, hij is zelf Surinamer”, zegt Juna Rose (76), die met een tante voor een kraampje met wollen mutsen staat.

En ook excuses van premier Mark Rutte is niet genoeg. „De koning moet het doen, zijn voorouders hebben er zelf aan bijgedragen. Hij moet naar een stadion in Suriname komen, en het moet niet ‘via via’ maar ” – Rose spreekt onophoudelijk met felle toon terwijl de mensen rondom in stilte meeluisteren – „iedereen die kan lopen moet komen en met eigen ogen zien hoe hij zijn excuses aanbiedt. Want de mensen moeten het weten. Waarom hebben de Joden wel excuses gekregen, en Indonesië, en wij niet? Nederland doet altijd alsof alles koek en ei is. Hier in het onderwijs hoor je niets over het slavernijverleden. Mensen weten niet eens wat een plantage is, want onze voorouders is aangedaan, dat mensen zijn gemarteld en verkracht en met kettingen aan hun voeten overboord zijn gegooid. Velen weten niet eens waar Suriname lígt.”

Hoogst haalbare

„Zoiets sluit je nooit af”, zegt Rose. Zonder opkijken: „Vergeten zullen we niet. Maar een excuus helpt. Je neemt er dan genoegen mee. Dat is het hoogst haalbare.”

Ik mis in Nederland de erkenning voor het verleden

Voor de jongere generatie spelen excuses minder, ziet Fabian van de Leuv. „Die zijn er niet zo mee bezig.” Maar voor de oudere Surinaamse Nederlanders des te meer. Dat viel hem op toen hij eens in Suriname een rondtoer deed langs de plantages. Sommige reisgenoten begonnen te huilen en te prevelen. „Je denkt: wat is dit? Voor hen was het een spirituele ervaring. Zoals een excuus maken in Suriname ook iets spiritueels is: een kalebas doorhakken en iets met water druppelen, bijvoorbeeld na een flinke ruzie met je ouders.” Een excuus in Suriname, zegt hij, moet je proeven, beléven, wil het écht raken. „Ik vraag me af of Nederland dat echt zal begrijpen.”