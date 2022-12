Rijksrecherche doet onderzoek naar mogelijke meineed bij ondervragingscommissie toeslagen

De Rijksrecherche is al een tijd bezig met een onderzoek naar het mogelijk plegen van meineed bij de hoorzittingen van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Dat bevestigt een woordvoerder van het parket Den Haag van het Openbaar Ministerie na berichtgeving van Nieuwsuur. Enkele hoge ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst zouden tijdens de hoorzittingen van die commissie niet volledig naar waarheid hebben gesproken. Het onderzoek werd al in juni 2021 ingesteld, nadat advocaat Vasco Groeneveld namens een groep gedupeerden aangifte deed.

Volgens Nieuwsuur zijn sindsdien „verschillende betrokkenen gehoord”. Daar kon de woordvoerder van het parket Den Haag nog geen uitspraken over doen. Een beslissing tot vervolging van ambtenaren is in elk geval nog niet genomen.

Het onderzoek gaat voornamelijk over de memo-Palmen, schrijft Nieuwsuur. Daarin concludeerde topjurist bij de Belastingdienst Sandra Palmen al in 2017 dat de dienst „laakbaar” had gehandeld met betrekking tot kinderopvangtoeslagen en dat ouders gecompenseerd zouden moeten worden. Toenmalig directeur-generaal van de Belastingdienst Jaap Uijlenbroek heeft tijdens hoorzittingen tegen de commissie gezegd dat hij tot eind 2020 „op geen enkele manier” had geweten van het bestaan van de memo.

Geschrapte passages uit onderzoek PwC

Trouw en RTL Nieuws schreven in oktober vorig jaar een reconstructie van een onderzoek van accountantskantoor PwC naar het verdwijnen van de memo. Uit het uiteindelijke rapport zouden belastende passages zijn geschrapt, zoals een deel dat ging over hoe Uijlenbroek zijn medewerkers in 2019 vroeg te achterhalen wat er sinds 2017 met de memo-Palmen was gebeurd.

Ook de toenmalige hoogste ambtenaar van het ministerie van Financiën Manon Leijten ontkende tegenover de commissie de memo eerder gezien te hebben, terwijl Trouw en RTL Nieuws schreven dat de memo in haar aanwezigheid besproken was in het voorjaar van 2019. Zowel Uijlenbroek als Leijten zeggen tegen Nieuwsuur dat ze nog niet van het onderzoek gehoord hebben.