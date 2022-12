Personeel van de Tweede Kamer meldde vorig jaar 26 keer ongewenst gedrag

Verschillende vertrouwenspersonen hebben vorig jaar vanuit de Tweede Kamer 26 meldingen ontvangen van ongewenst gedrag. Dat zijn er meer dan in 2019 (21 meldingen) en in het coronajaar 2020 (13), toen veel werknemers thuis werkten. Dat blijkt uit het zondag gepubliceerde jaarverslag van vertrouwenspersonen van de Tweede Kamer over 2021, die De Telegraaf middels een verzoek op de Wet open overheid (Woo) wist te verkrijgen. Het gaat hierbij niet alleen om meldingen door Kamerleden of hun ondersteunende medewerkers, maar ook om signalen vanuit de Kamerorganisatie.

Het is niet bekend waar de meldingen van vorig jaar precies om draaiden, al categoriseren de vertrouwenspersonen deze wel. Zes keer draaide het om „machtsmisbruik in de politiek-ambtelijke verhoudingen”, in vijf gevallen werd melding gemaakt van pestgedrag en tweemaal ging het om stalking. Intimidatie werd driemaal gemeld, net als seksuele intimidatie. Elf van de meldingen werden afgehandeld door vertrouwenspersonen uit de Kamerorganisatie, zes door vertrouwenspersonen van de fracties en de rest door een externe vertrouwenspersoon.

In 2021 werd iets vaker ongewenst gedrag gemeld dan de jaren ervoor - met uitzondering van 2019 lag het aantal meldingen tussen 2016 en 2020 op tussen de negen en dertien per jaar - maar is vergelijkbaar met de periode tussen 2013-2015. Een precieze verklaring voor het hogere getal van 2021 hebben de vertrouwenspersonen niet. Ze stellen dat het mogelijk kan komen door de terugkeer naar kantoor na de pandemie, en „de continuïteit van voorlichting” over ongewenst gedrag die aan medewerkers van de Tweede Kamer werd gegeven. In totaal is er in 2021 zo’n tien uur aan voorlichting over ongewenst gedrag gegeven aan werknemers in de Tweede Kamer, zo staat te lezen in de documenten.