Pas eind februari weer STAP-aanvragen mogelijk vanwege aanpak fraude

Het kabinet heeft besloten dat in januari geen aanvragen kunnen worden ingediend voor een zogeheten STAP-budget, een subsidie voor mensen die zich willen laten bijscholen. Dat schrijven ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken, CDA) en Dennis Wiersma (Onderwijs, VVD) maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Het besluit werd genomen om meer tijd vrij te maken om misbruik en oneigenlijk gebruik van de regeling terug te dringen.

In een eerdere brief aan de Kamer van eind november, schreef minister Van Gennip al dat „een aantal opleiders het grijze gebied opzoekt”. Zo worden er cursussen in ‘dropshipping’ of handelen in cryptocurrency aangeboden, „niet gericht op de versterking van de arbeidsmarktpositie maar op eigen financieel gewin”. Nieuwe maatregelen, en dan vooral onderzoek naar opleiders, moeten voorkomen dat STAP een „ongepast verdienmodel” wordt.

Iedere Nederlander boven de achttien jaar, die geen AOW ontvangt, kan een subsidie van tot duizend euro aanvragen. Tot nu toe was het zo dat STAP-betalingen aan opleiders werden vastgehouden totdat hun cursussen waren onderzocht en goedgekeurd. Eén opleider spande daarover een rechtszaak aan en won, waardoor het kabinet opleiders toch direct moet betalen, terwijl ze nog onderzocht worden. De aanvraagstop is bedoeld om orde op zaken te stellen; zo veel mogelijk onderzoeken uit te voeren en om controlemaatregelen te implementeren.

In het afgelopen jaar maakten 200.000 mensen gebruik van de STAP-regeling. Er was 160 miljoen euro beschikbaar. In 2019 werd de regeling bedacht en in maart 2022 konden de eerste aanvragen worden ingediend.

Lees ook: Waarom iedere werkende tijd zou moeten maken voor een studie