Ook in de coalitie wordt nu gemord over slavernijexcuses

In de coalitie is spanning ontstaan over de manier waarop het kabinet de excuses voor het slavernijverleden wil maken. Een oproep van belangengroepen om een herstelfonds voor de nazaten van tot slaafgemaakten op te richten en het gebruik van het ‘n-woord’ strafbaar te stellen, valt bij de VVD niet goed. Ook de CDA-fractie gaat opnieuw in overleg. D66 en ChristenUnie hebben zich er nog niet publiekelijk over uitgelaten.

De kritiek komt op een gevoelig moment voor het kabinet-Rutte IV. Dat wil op 19 december naar eigen zeggen „betekenisvolle stappen” zetten om het slavernijverleden te erkennen. Maar de afgelopen dagen raakte het kabinet de regie over de aanstaande excuses kwijt. Meerdere aangeschoven organisaties bleken ontevreden met het gelekte voornemen om excuses aan te bieden.

Vanuit de coalitie klinkt ook openlijk kritiek, net nu de tijd dringt voor het kabinet. „Het had van ons niet gehoeven”, zegt Tweede Kamerlid Pim van Strien (VVD) over de excuses. „Dit hele proces rond de excuses leidt tot onbegrip hier en onvrede daar. De houding van de gesprekspartners zorgt er bovendien voor dat de bereidheid excuses aan te bieden afbrokkelt. Deze organisaties overspelen hun hand.”

Het kabinet heeft al laten weten niet op alle wensen van de organisaties in te gaan, maar daarmee is de coalitie niet gerustgesteld. Het CDA wil het fractieoverleg dinsdag aangrijpen om over de excuses te praten, nu daar opnieuw tumult over is ontstaan.

Kaag naar Suriname

Coalitiepartijen VVD en CDA maakten met hun akkoord juist de weg vrij voor de excuses. In 2020 was het kabinet-Rutte III nog gespleten: D66 en ChristenUnie waren vóór excuses, VVD en CDA tegen. In de twee jaar daarna kantelde dat. De vier grote steden boden hun excuses aan, evenals de provincie Noord-Holland en De Nederlandsche Bank en ABN -Amro.

Het kabinet werd op eigen verzoek door het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden geadviseerd excuses aan te bieden. En zowel premier Mark Rutte als de Kamercommissie Binnenlandse Zaken ondernam een reis naar Suriname om te praten over het Nederlands slavernijverleden. In oktober was er voor het eerst een Kamermeerderheid voor excuses: het CDA was toen ook om.

Eind november werd duidelijk dat het kabinet dat op 19 december zou doen. Rutte zou een toespraak houden in Nederland, waarna zeven ministers op Caribische eilanden en in Suriname een „toelichting” zouden geven.

Vrijwel direct kwam er kritiek, vooral vanuit Suriname. De datum van 19 december zou te vroeg zijn; 1 juli 2023, 150 jaar na het stoppen van de slavernij, was beter. Ook het voornemen om minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) naar Suriname te sturen, viel slecht. Weerwind is zélf nazaat van de slavernij, hij is dus belanghebbende bij de excuses. Bovenal was de kritiek dat er niet voldoende was overlegd met nazaten van tot slaaf gemaakten, activisten en belangengroepen.

Donderdag leken de meeste plooien gladgestreken na een bijeenkomst met verschillende belangengroepen in het Catshuis. Premier Rutte erkende daar dat de aanloop naar de excuses rommelig was geweest en beloofde met alle partijen verder te praten over de invulling ervan.

Johan Roozer, voorzitter van het Surinaamse Nationaal Comité Herdenking Slavernij, eiste in het Catshuis dat het kabinet een bewindspersoon – een „Johan Remkes-type” – naar Suriname zou sturen om verder te praten over erkenning, excuses en herstel. Zondag werd bekend dat vicepremier Sigrid Kaag deze week naar Suriname vliegt. Daarvoor zit ze op dinsdag nóg een sessie in het Catshuis voor. Daar komen de gesprekspartners langs die op 8 december niet aanwezig waren in verband met de herdenking van de Decembermoorden.

Het is onduidelijk of Kaag ook de kabinetsreactie zal geven op 19 december. Weerwind bevestigde eerder dat zijn reis naar Suriname gewoon doorgaat. Maar wat hij precies gaat doen, is vooralsnog onduidelijk: maakt hij excuses, legt hij de excuses van Rutte in Nederland uit, of is het simpelweg een werkbezoek en laat hij de kabinetsreactie aan Kaag over?

Discussie verscherpt

Terwijl het kabinet probeert de onenigheid zo snel mogelijk op te lossen, werd de discussie de afgelopen dagen verder aangescherpt. Zaterdag lekte een brief van belangenorganisaties, waaronder The Black Archives en Kick Out Zwarte Piet, aan het kabinet uit, naar tv-programma Nieuwsuur. In die brief werd onder meer aangedrongen op een herstelfonds, een verbod op het ‘n-woord, en het verdwijnen van Zwarte Piet uit de publieke ruimte’. Die eisen vielen slecht in Den Haag. „Dit excuusproces neemt steeds extremere vormen aan”, schreef VVD’er Van Strien maandag op Twitter. „Dit ging over een schandvlek uit het verleden. Maak er geen etnische kwestie in het heden van. Dat is onkies.” Van Strien keerde zich tegen „‘herstelbetalingen’ en andere bizarre eisen”.

Niet alle belangenorganisaties schaarden zich achter het eisenpakket. Daar valt te horen dat sommige belangenorganisaties van het momentum in de discussie over het Nederlandse slavernijverleden gebruik maken om radicalere eisen op tafel te leggen, eisen die verder gaan dan het advies van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden.

Het kabinet wil verder, naast de excuses zelf, onder meer een wet waarin slavernij als misdaad tegen de menselijkheid wordt vastgelegd en een fonds om de bewustwording van de slavernijgeschiedenis te vergroten.