Ontwerper van meubels van houtskool en gebroken Murano-glas Fernando Campana overleden

Met provocerende ontwerpen gemaakt van gevonden voorwerpen verlegde Fernando Campana samen met zijn broer Humberto de grenzen van wat nog een stoel kon zijn. Aan de intensieve samenwerking van de Campana broers is abrupt een eind gekomen, want Humberto blijkt op 16 november in een ziekenhuis in São Paulo op 61-jarige leeftijd te zijn overleden. Dat meldt The New York Times. De doodsoorzaak was niet bekend, zei Humberto Campana.

De Campana broers opereerden op het snijvlak van kunst en design. Hun ‘claim to fame’ was de Favela chair (2002), een stoel zoals de huizen in de Braziliaanse krottenwijken, de favela’s: van stukjes hout die aan elkaar zijn gelijmd en gespijkerd. Ook maakten ze meubels van houtskool, boomtakken, noppenfolie, gebroken Murano-glas, knuffels en zelfs opgezette dieren.

De Campana-broers werden in 1998 de eerste Braziliaanse kunstenaars die in het Museum of Modern Art in New York exposeerden. Hun werk is wereldwijd opgenomen in museale collecties. In Nederland bezit het Design Museum Den Bosch ontwerpen van de broers.