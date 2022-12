OM vervolgt journalist Jelle Brandt Corstius voor smaad

Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam gaat journalist en tv-maker Jelle Brandt Corstius vervolgen wegens smaad. Dat heeft het maandagmiddag bekendgemaakt. Het OM komt tot dat besluit na een zestal aangiften van Gijs van Dam. Brandt Corstius beschuldigde de tv-maker in 2017 via verschillende media van verkrachting. De feiten zouden dateren uit 2002.

Aanvankelijk besloot het OM in 2018 om Brandt Corstius niet te vervolgen voor smaad, nadat Van Dam twee aangiftes had ingediend. Van Dam tekende bezwaar aan, waarna hij door het gerechtshof in het gelijk werd gesteld. Daardoor was het OM verplicht om tot vervolging over te gaan. Dat doet het nu op basis van de twee eerdere aangiftes, gecombineerd met vier aangiftes die Van Dam tussen augustus 2019 en november 2020 deed tegen Brandt Corstius.

Lees ook: OM moet Brandt Corstius toch vervolgen

Het OM benadrukt in zijn persbericht dat het dagvaarden van de journalist „geen definitief standpunt” van het gerechtsorgaan betekent over de kwestie. Daarvoor wordt de zitting afgewacht. Die dient op donderdag 22 december bij de rechtbank in Amsterdam.

In 2017 publiceerde Brandt Corstius een artikel met zijn verhaal in dagblad Trouw. Ook in het televisieprogramma De Wereld Draait Door en in het Radio 1-Journaal vertelde hij over de vermeende verkrachting, zonder daarbij de naam van de dader te noemen. Volgens Van Dam was de tekst direct naar hem herleidbaar. De Raad voor de Journalistiek concludeerde in 2018 dat Trouw deels onzorgvuldig handelde: in de inleiding had de krant meer afstand moeten nemen van zijn beschuldiging.