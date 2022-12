OM eist twee boetes van ruim 3 ton in chroom-6-zaak Tilburg

Het OM eist boetes van 317.000 euro tegen de gemeente Tilburg en treinonderhoudsbedrijf NedTrain. Het is dankzij hen dat honderden bijstandsgerechtigden in Tilburg van 2004 tot 2011 in aanraking kwamen met de zeer schadelijke stof chroom-6. Dat zei de officier van justitie maandag in de strafzaak die het OM aanspande tegen de organisaties.

De gemeente Tilburg liet van 2004 tot 2011 mensen met een bijstandsuitkering in een re-integratieproject verf van oude treinen afschuren. De werknemers waren er niet van op de hoogte dat de verf de kankerverwekkende stof chroom-6 bevatte, aldus de officier van justitie. Opdrachtgever NedTrain, inmiddels NS Onderhoud & Service, zou van de gezondheidsrisico’s hebben geweten sinds de jaren 70 en deze bewust achter hebben gehouden.

Zo’n 600 mensen, uitkeringsgerechtigden en andere medewerkers, zijn tussen 2004 en 2011 mogelijk in contact gekomen met de schadelijke stoffen. De hal waarin de gedupeerden werkten, was volgens het OM niet geschikt voor het schuren van treinen. Zo was er geen goede afzuiging. De werknemers kwamen niet alleen in aanraking met chroom-6, maar ook met lood en fijnstof. Volgens het OM was de gemeente eindverantwoordelijk voor de uitkeringsgerechtigden die werkzaam waren in het project. NedTrain had geen directe verantwoordelijkheid, maar was gezien zijn bedrijfsactiviteiten „goed op de hoogte” van de gezondheidsrisico’s bij het werken in een slecht uitgeruste loods.

Eerder bleek uit een RIVM-rapport dat tussen 1970 en 2020 honderden, mogelijk duizenden medewerkers van de NS zijn blootgesteld aan chroom-6. De NS, waar NedTrain onderdeel van was, schoot volgens het rapport tekort in toezicht, medisch onderzoek en informatieverstrekking. Begin december zei een woordvoerder van de NS tegen NRC dat 77 (oud-)medewerkers zich hadden gemeld voor de financiële schaderegeling die in het leven is geroepen.