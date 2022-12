Nieuwe huiszoekingen rond corruptiezaak Europees Parlement, 1 miljoen euro in beslag genomen

Het Belgisch federaal parket heeft maandag tien kantoren in het Europees Parlement doorzocht in het kader van de corruptiezaak die de Europese politiek momenteel in zijn greep houdt. Dat heeft Eric Van der Sypt, woordvoerder van het parket, maandag gezegd tegenover Belgische media. Vrijdag werden er al zestien andere kantoren doorzocht. De bij de huiszoekingen in beslag genomen som geld is opgelopen tot boven de 1 miljoen euro.

De Belgische Europarlementariër Marc Tarabella is tijdelijk uit de sociaal-democratische fractie gezet, net als twee Italiaanse collega’s. Zij zouden direct bij het onderzoek betrokken zijn. Hun fractiegenoot Marie Arena trad zelf terug als voorzitter van de commissie mensenrechten. Arena stelt dat het onderzoek niet met haar te maken heeft, maar met het werk van haar assistente die voor een in het onderzoek betrokken ngo werkt.

Belgische aanklagers onderzoeken „vermeende beïnvloeding door een Golfstaat” in het Europees Parlement, zo werd afgelopen week bekend. Volgens Belgische media gaat het om omkoping door Qatar. Afgelopen weekend werden al vier mensen aangeklaagd voor corruptie, deelname aan een criminele groep en witwassen. Eén van de vicevoorzitters van het parlement en hoofdverdachte in de zaak, Eva Kaili, werd ontheven uit haar functie en haar tegoeden in haar thuisland Griekenland zijn bevroren, zo meldt persbureau Reuters.

Eerder op maandag liet Roberta Metsola, de Maltese voorzitter van het Europees Parlement, zich in felle bewoordingen uit over de kwestie. „De Europese democratie wordt aangevallen, dit is een test van onze waarden en systemen”, aldus de politica. „Er zal geen straffeloosheid zijn en niets wordt onder het tapijt geveegd”. Metsola sprak van „uitdagende tijden”. Tegelijkerijd stelde ze vastberaden dat de EU hier „sterker uit kan komen”.

Lees ook dit profiel van Eva Kaili: Beroemd door tv, en nu zijn al haar tegoeden bevroren