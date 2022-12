Minister Kuipers positief over meer zeggenschap parlement bij zware pandemiemaatregelen

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) staat open voor het inbouwen van een ‘extra slot’ in de nieuwe ‘coronawet’. Dat heeft hij maandag gezegd in een debat in de Tweede Kamer. Het gaat feitelijk om een aanpassing van de Wet publieke gezondheid (Wpg), zodat het kabinet permanente bevoegdheden krijgt om grondrechtbeperkende maatregelen te nemen bij toekomstige pandemieën. Het voorstel voor het extra slot kwam van GroenLinks en PvdA. Die willen dat het kabinet, bij maatregelen die de vrijheden van burgers zwaar inperken, elke acht weken opnieuw goedkeuring vraagt aan het parlement.

De Tweede Kamer moet nog wel stemmen over het voorstel. Kuipers wees daarom op enkele voordelen en nadelen van de invoering ervan. Volgens de minister vergroot het de zeggenschap van beide Kamers, maar kan het voorkomen dat de Kamers het niet met elkaar eens zijn. Ook kan het de „slagkracht van het bestuur” aantasten. „Het onderscheid tussen lichte en zware bevoegdheden dan wel maatregelen kan arbitrair zijn en situatieafhankelijk.”

Als het voorstel van GroenLinks en PvdA wordt aangenomen, zorgt dat mogelijk voor voldoende steun voor Kuipers’ wetaanpassing. Naar die steun is hij naarstig op zoek, want in de Tweede Kamer is er veel kritiek op de Wpg zoals die er nu ligt. Bovendien heeft het kabinet nu geen wettelijk kader voor het nemen van eventuele nieuwe coronamaatregelen. Tijdens de coronacrisis werden die maatregelen vastgelegd in de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19. Die werd elke drie maanden verlengd in afwachting van een permanente wet, maar afgelopen mei stemde de Eerste Kamer de vijfde verlenging weg. Er zou geen noodzaak meer voor zijn en de Wpg zou eraan komen, luidden de argumenten.