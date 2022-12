Mensenrechtencollege: Utrechtse voorrang voor huisvesting statushouders geen discriminatie

Het besluit van de gemeente Utrecht om statushouders deze zomer tijdelijk voorrang te geven op een sociale huurwoning was niet discriminerend, vindt het College voor de Rechten van de Mens. De organisatie publiceerde maandag een toetsing van de voorrangsregeling, op verzoek van de gemeente zelf. Aanleiding voor dat verzoek waren berichten van Utrechters die de regeling oneerlijk en discriminerend vonden.

Vanaf het begin van augustus besloot Utrecht statushouders voor een periode van zes weken voorrang te geven op sociale huurwoningen in de stad. Daarmee zou een achterstand worden ingelopen – voor nog bijna vijfhonderd statushouders moest de gemeente volgens de wet nog onderdak vinden. Door de doorstroom te vergroten, moest ook de druk op aanmeldcentrum Ter Apel afnemen. Aan het einde van augustus werd de regeling vroegtijdig beëindigd, omdat er zo’n inhaalslag was gemaakt.

Het College voor de Rechten van de Mens concludeert dat de gemeente inderdaad een indirect onderscheid maakte op basis van ras; de ene groep, „overwegend van niet-Nederlandse afkomst”, kreeg voorrang op de andere groep „met hoogstwaarschijnlijk voornamelijk een Nederlandse afkomst”. Zulk onderscheid is alleen toegestaan als er sprake is van een legitiem doel, schrijft het College, en in dit geval was dat er. De gemeente voerde haar wettelijke taak uit door statushouders huisvesting te bieden en leverde zo een bijdrage aan de verlichting van de asielcrisis.

Drukte bij aanmeldcentrum Ter Apel

Daarnaast vindt het College dat de gemeente rekening heeft gehouden met de belangen van Nederlanders die op een sociale huurwoning zaten te wachten. Zo werd er een uitzondering op de voorrangsregeling gemaakt voor mensen in een noodsituatie, net als mensen op de wachtlijst met een urgentieverklaring.

Vanwege de crisissituatie in Ter Apel waren er zo snel geen alternatieven voor de voorrangsregeling te bedenken, vindt het College. In de zomer zorgde te weinig doorstroom voor grote drukte bij het aanmeldcentrum in de provincie Groningen, honderden asielzoekers moesten nachten buiten doorbrengen. Het kabinet riep gemeenten op te helpen. Statushouders blijven vaak te lang in azc’s wonen door het woningtekort, waardoor er in die opvangcentra geen plaats vrijkomt voor nieuwe asielzoekers.